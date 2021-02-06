Şarkıcı Phoebe Bridgers: Marilyn Manson’un evinde tecavüz odası var

Rock yıldızı Marilyn Manson, eski nişanlısı, oyuncu Evan Rachel Wood tarafından cinsel tacizle suçlanmış, Amerika uzunca bir süre bu haberi konuşmuştu. Manson hakkındaki iddialar konuşulmaya devam ederken benzer bir skandal ile tekrar gündeme geldi.

“KORKUNÇ BİR MİZAH ANLAYIŞI SANDIM”

26 yaşındaki şarkıcı Phoebe Bridgers, arkadaşlarıyla ziyaret ettiği rock yıldızı Marilyn Manson’un evinde bir tecavüz odası olduğunu söyledi.

Durumdan birçok kişinin haberdar olduğunu dile getiren şarkıcı, “O zamanlar bunun sadece korkunç bir mizah anlayışından ibaret olduğunu düşündüm. Şirket biliyordu, yönetim biliyordu, grubumuz biliyordu. Şimdi kendi aralarında uzlaşıp şok olmuş ve dehşete düşmüş gibi davranacaklar. Ne kadar acınası bir durum” diye konuştu.

“İDDİALAR GERÇEKLİĞİN KORKUNÇ ÇARPITMASI”

Bridgers’in iddiasına Marilyn Manson, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Marilyn Manson yaptığı açıklamada, “Açıkçası, sanatım ve hayatım uzun zamandır tartışmaların odağı haline geldi. Ancak benimle ilgili bu son iddialar, gerçekliğin korkunç çarpıtmalarıdır” ifadelerini kullandı.

ESKİ EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Manson’ın eski eşi Dita von Teese ise ünlü rock yıldızı ile evliliğini sadakatsizlik ve uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle bitirdiğini söyleyerek, “Lütfen son günlerde kamuoyuna Manson hakkında açıklanan detayların Manson’la olan yedi yıllık kişisel deneyimlerime uymadığını bilin. Öyle olsaydı eğer onunla Aralık 2005’te evlenmezdim” açıklamasını yaptı.

“TACİZCİMİN ADI MARİLYN MANSON”

Oyuncu Evan Rachel Wood, uğradığı cinsel taciz ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

“Tacizcimin adı, dünyaca Marilyn Manson olarak da bilinen Brian Warner. Gençken beni kandırmaya başladı ve yıllarca beni korkunç bir şekilde taciz etti.

“Beynim yıkandı ve teslimiyet için manipüle edildim. Misilleme, iftira veya şantaj korkusuyla yaşamayı bıraktım.”

“Daha fazla insanın hayatını mahvetmesini engellemek için bu tehlikeli adamı ifşa etmek ve ona olanak sağlayan birçok endüstriye seslenmek için buradayım.”

“Artık sessiz kalmayacak birçok kurbanın yanındayım.”