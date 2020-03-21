Şarkıcı Reyhan Cansu depresyona girdi

Reyhan Cansu, şu sıralar tüm vaktini ailesiyle evde geçiriyor. Corona virüs tedbirleriyle hasta olan annesini yanına alan Cansu, hasta annesine bakabilmek için her şeyden vazgeçti. Annesinin kalp rahatsızlığından dolayı panik yaşayan ve depresyona giren Reyhan Cansu zor günler geçirdiğini belirtti.

“ORTADA CİDDİ BİR TEHLİKE VAR”



Bir medya organına konuşan Reyhan Cansu, “Ortada corona virüs gibi bizim yaşamsal fonksiyonlarımızı etkileyecek ciddi bir tehlike var. Bunun yanında annemin rahatsızlığı da eklenince hepten psikolojim bozuldu. Ayrıca annemin kalbinde pil var, nefes darlığı da var en çok ondan korkuyorum. Çünkü sürekli ev temizleniyor temizlik yapılıyor, dezenfekte ediliyor. Dezenfektan kokusu maalesef nefes almasını zorlaştırıyor” ifadeleri kullandı.

“İSYANKAR DEĞİLİM”



Cansu sözlerine şu şekilde devam etti, “Allah’a şükürler olsun isyan etmedim. Elbette bunlara şükür etmek lazım bizden daha kötüleri var. Ülkemiz corona virüs illetinden kurtulacak önümüzdeki aylarda hiçbir şey kalmayacak diye düşünüyorum” dedi.

