Şarkıcı Songül Karlı hastaneye kaldırıldı

Bir dönemin aranan isimlerinden şarkıcı ve sunucu Songül Karlı, düşük tansiyon ve solunum güçlüğü sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

Tansiyonu düşen, ardından solunum güçlüğü çekmeye başlayan şarkıcı Songül Karlı önceki gün Bağcılar’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Serum takılarak bir süre kontrol altında tutulan Songül Karlı, daha sonra taburcu edildi.

TEPEDEN TIRNAĞA KONTROL EDİLDİ

Kaldırıldığı hastanede kardiyoloji doktoru tarafından, tepeden tırnağa kontrolden geçirilen Songül Karlı’ya serum takıldı. Üst solunum yolu riski altında bulunan şarkıcı evinde istirahat için taburcu edilirken, şarkıcının yakınları derin bir nefes aldı. Bu arada Songül Karlı’yı sevenleri geçmiş olsun ziyaretine gitti.



