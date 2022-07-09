Şarkıcı Tuğçe Kandemir acı haberi konser öncesi aldı
Bursa'da konseri öncesinde babaannesinin vefat haberini alan Tuğçe Kandemir, yaşadığı zorluğa rağmen sahneye çıktı. Kandemir, "Dik durabilmek için çok savaş verdim. Umarım başarılı olmuşumdur. Her şeye rağmen alanı dolduran binlerce güzel yüreği eğlendirebilmek için elimden geleni yaptım" dedi.
Orhaneli 29. Karagöz Yaban Mersini, Ahududu, Çilek ve Kiraz Festivali'nde sahneye çıkan Tuğçe Kandemir, sevenlerine keyif dolu bir konser sundu.
Konser öncesinde babaannesinin vefat haberini alan Kandemir, yaşadığı zorluğa rağmen sahneye adımını attı. İçinde bulduğu duygusal anlara karşın sahnesinde güçlülüğünü korudu.
Kandemir, bu anlara ilişkin “Hayatımın en zorlu konserlerinden biriydi Orhaneli. Konser öncesi babaannemin vefat haberini alıp, her şeye rağmen alanı dolduran binlerce güzel yüreği eğlendirebilmek için elimden geleni yaptım. Dik durabilmek için çok savaş verdim. Umarım başarılı olmuşumdur. Gelen herkese çok teşekkür ederim” ifadesini kullandı. (İHA)