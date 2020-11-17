Şarkıcıya kurşun yağdırdılar (O anlar kamerada)

Tam aracına biniyordu ki bir anda iki kişi karşısına dikildi. Silahlarını çektiler ve şarkıcı Bulut Duman'a kurşun yağdırdılar.

Dün İstanbul Kadıköy Fikirtepe’de öğle saatlerinde meydana gelen olay şöyle gelişti:

Şarkıcı Bulut Duman ve arkadaşı bir mekandan çıkmış araçlarına doğru yürüyorlardı. Aracına tam biniyordu ki biri sağdan diğeri soldan iki kişi üzerlerine doğru koştu.

Ellerindeki silahlarla Bulut’a ateş açmaya başladılar. Arkadaşı kaçtı ancak o başaramadı aracının arkasında sıkıştı kaldı. Elleriyle başını kapadı ancak saldırganlar bacaklarını kurşun yağmuruna tuttu.

Saldırının ardından koşarak kaçtılar. Çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Bacağından yaralanan Duman hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, saldırganları kısa sürede yakaladı.