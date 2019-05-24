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Sarp Apak bayramdan sonra deniz sezonunu açıyor
Sarp Apak bayramdan sonra deniz sezonunu açıyor
Oyuncu Sarp Apak, geçtiğimiz gün Levent'te bulunan bir AVM'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Apak, bayramdan sonra tatil için İzmir'e gideceğini belirtti.
Emre ÇEVİK
Magazin 24 Mayıs 2019 - 12:07

Yalnız başına geldiği AVM'de oğlu için alışveriş yapan oyuncu Sarp Apak, yaklaşık iki saat turlayıp kendi aracıyla AVM'den ayrıldı. Kendine yöneltilen sorulara ayaküstü cevap veren Apak, “Bayramdan sonra İzmir'e annemlerin yanına gideceğiz. Bizim ufaklığı şimdiden suya alıştırmak lazım. Benim için deniz vazgeçilmezdir, onu da zamanla alıştıracağım. Yazın bir sinema projesi olacak ama henüz netleşmedi. Netleşince çekim için döneceğim. Çekimleri bitirdikten sonra dizinin çekimleri başlayana kadar İzmir'de kalmayı düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.