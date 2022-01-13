Sarp Apak coronaya yakalandığını duyurdu

Oyuncu Sarp Apak, corona virüsü testinin pozitif çıktığını ve 'Kaderimin Oyunu' dizisinin yeni bölümünün bu hafta yayınlanmayacağını duyurdu.

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‘Kaderimin Oyunu’ dizisinde ‘Mahir’ karakterini canlandıran oyuncu Sarp Apak, corona virüsüne yakalandı. Instagram hesabından bir video paylaşan Apak, kendisi ve dizi ekibi adına herkesten özür diledi.

“ALDIĞIMIZ BÜTÜN ÖNLEMLERE RAĞMEN BULAŞTI”

Apak paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: “Maalesef şu son dalgada ben de Covid oldum, pozitifim. Karantina sürecindeyim. Tüm karantina sürecinde olan ya da sağlık sorunu yaşayan herkese de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aldığımız bütün önlemlere rağmen maalesef bulaştı. Çok kolay ve hızlı bulaşıyor. Lütfen dikkatli olun.”

Oyuncu, başrollerinde Akın Akınözü ve Öykü Karayel’in bulunduğu ‘Kaderimin Oyunu’ dizisinin bu hafta yayınlamayacağına ise “Bu hafta yayınımız olmayacak. Kendi adıma ve ekibimin adına sizlerden özür diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere” sözleriyle duyurdu.

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