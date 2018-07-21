Sarp Bozkurt kimdir, kaç yaşındadır?
İnternet üzerinden Sarp Bozkurt kimdir, kaç yaşındadır sorularının cevapları merak ediliyor. Sarp Bozkurt, 4 Ekim 1989’da Mersin’de dünyaya gelmiştir. Tolga Çevik’in dayısının oğludur. Sarp Bozkurt, eğitimini Sabancı Üniversitesi’nde tamamlarken Kaşmer Mektebi isimli tiyatro ekibinde de yer almıştır.
10 yaşındayken Tolga Çevik’in aracılığıyla oyunculuğa adım atan genç oyuncu bir kaç dizide küçük rollerde yer almıştır. 2000 yılında Dinosaur ismindeki animasyon filminde bir karaktere sesiyle hayat vermiştir. Birçok komedi oyununda sahne alan oyuncu, asıl çıkışını Komedi Dükkanı’nda yaparak tanınmaya başlamıştır. Sarp Bozkurt, müzikle de ilgilenmekte ve bateri çalmaktadır.