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Sarp Bozkurt kimdir, kaç yaşındadır?
Sarp Bozkurt kimdir, kaç yaşındadır?
Ünlü şovmen Tolga Çevik'in Arkadaşım Hoşgeldin programına konuk olan Sarp Bozkurt'un hayatı merak ediliyor. Sarp Bozkurt, Tolga Çevik'in dayısının oğludur. Sabancı Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ayrıca oyunculuk yapmakta ve müzikle ilgilenmektedir. İşte Sarp Bozkurt hakkında merak edilenler...
Magazin 21 Temmuz 2018 - 17:39

İnternet üzerinden Sarp Bozkurt kimdir, kaç yaşındadır sorularının cevapları merak ediliyor. Sarp Bozkurt, 4 Ekim 1989’da Mersin’de dünyaya gelmiştir. Tolga Çevik’in dayısının oğludur. Sarp Bozkurt, eğitimini Sabancı Üniversitesi’nde tamamlarken Kaşmer Mektebi isimli tiyatro ekibinde de yer almıştır.

10 yaşındayken Tolga Çevik’in aracılığıyla oyunculuğa adım atan genç oyuncu bir kaç dizide küçük rollerde yer almıştır. 2000 yılında Dinosaur ismindeki animasyon filminde bir karaktere sesiyle hayat vermiştir. Birçok komedi oyununda sahne alan oyuncu, asıl çıkışını Komedi Dükkanı’nda yaparak tanınmaya başlamıştır. Sarp Bozkurt, müzikle de ilgilenmekte ve bateri çalmaktadır.

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