Sarp Levendoğlu ile Naz Çağla Irmak aşk yaşıyor
Oyuncu Sarp Levendoğlu, gönlünü kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden Neslican Tay'ı canlandıran Naz Çağla Irmak'a kaptırdı.
Meslektaşı Birce Akalay’dan boşandıktan sonra Derya Şensoy ile aşk yaşayan ancak ilişkisi kısa süren Sarp Levendoğlu, yeni bir aşka yelken açtı.
39 yaşındaki Sarp Levendoğlu, ‘Demir Kadın Neslican’ filminde Neslican Tay’ı canlandıran 24 yaşındaki Naz Çağla Irmak ile birlikte olmaya başladı.
AŞKLARINI İLAN ETTİLER
Irmak, Instagram hesabından Levendoğlu’na sarıldığı bir pozunu paylaşarak kalp emojisi koydu.