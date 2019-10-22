Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Sarp öldü! Kadın dizisinde Caner Cindoruk veda etti
Sarp öldü! Kadın dizisinde Caner Cindoruk veda etti
Kadın dizisinin son bölümünde Sarp’ın ölüm haberini alan Bahar içindeki acı çığlığı bastıramadı. Bahar karakterini canlandıran Özge Özpirinçci oyunculuğuyla göz doldurdu.
Sozcu.com.tr
Magazin 22 Ekim 2019 - 22:36

Kadın dizisi başladığı ilk günden beri seyircilerin sıkı takibinde. Dizi ilk başladığı zamanlar Bahar uzun süre Sarp’ın öldüğünü zannetmişti. Ancak gerçekle yüzleştiğinde kocası ile yeniden biraraya gelememişti. Yeni sezonda Bahar ile Sarp tam yeniden birlikte olacakken Sarp bu kez gerçekten ölüyor. Sarp karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk böylece diziden ayrılmış oldu.

Sarp’ın ölüm haberini alan Bahar’ın o anlarını izleyenler ise gözyaşlarına engel olamıyor.

Etiketler