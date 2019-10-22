Sarp öldü! Kadın dizisinde Caner Cindoruk veda etti

Kadın dizisi başladığı ilk günden beri seyircilerin sıkı takibinde. Dizi ilk başladığı zamanlar Bahar uzun süre Sarp’ın öldüğünü zannetmişti. Ancak gerçekle yüzleştiğinde kocası ile yeniden biraraya gelememişti. Yeni sezonda Bahar ile Sarp tam yeniden birlikte olacakken Sarp bu kez gerçekten ölüyor. Sarp karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Caner Cindoruk böylece diziden ayrılmış oldu.

Sarp’ın ölüm haberini alan Bahar’ın o anlarını izleyenler ise gözyaşlarına engel olamıyor.