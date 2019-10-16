Sarp öldü mü? Kadın dizisinde ayrılık sinyalleri! İşte yeni bölüm fragmanı…

Kadın dizisi son bölümde, hastane odasında yan yana yatan Bahar, Sarp’ın hareketsiz yattığını görünce şok yaşadı. Kalbi duran Sarp ameliyata alındı. Dizide yaşananlar ve Caner Cindoruk’un paylaşımları Sarp karakterinin öleceğini ve başarılı oyuncunun diziden ayrılacağını gösteriyor.
AYRILIĞI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
FOX’un sevilen dizisi Kadın’da Sarp karakterine hayat veren Caner Cindoruk, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, projeye veda ettiğini açıkladı. Cindoruk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bi karakterle tanışırsın,ona ruh verirsin, bir süre onunla yaşarsın,sonra bi gün hikayen biter. 'Sarp Çeşmeli' hatırımda güzel bir yerde duracak hep.Bu karakterin oluşmasında,icrasında emeği geçen bütün iş arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz teşekkürler
KADIN YENİ BÖLÜM FRAGMANI
“Geçmişin izlerini silebilirsiniz ama çıkaramazsınız!” #Kadın yeni bölümüyle 22 Ekim Salı 20.00’de FOX'ta. @FOXTurkiye pic.twitter.com/9PG3Lpsj27
— KADIN (@kadindizifox) October 15, 2019