Sarpcan Köroğlu, 23 Eylül 1990 yılında Bolu'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden mezun oldu. Kameralar karşısına ilk kez Elde Var Hayat isimli dizi ile geçen Sarpcan Köroğlu'nu daha yakından tanıyalım. Sarpcan Köroğlu kimdir, kaç yaşındadır?

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Adına Feriha Koydum, Güneş’in kızları gibi başarılı yapımlarda rol alan Sarpcan Köroğlu FOX TV’nin sevilen dizine transfer oldu. Yasak Elma’da Yıldız’ın eski eşi Kemal karakterini canlandıran Sarpcan Köroğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sarpcan Köroğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

SARPCAN KÖROĞLU KİMDİR?

Sarpcan Köroğlu, 23 Eylül 1990 yılında Bolu’da dünyaya gelmiştir. Liseyi Bolu’da okuduktan sonra İstanbul’a yerleşen Sarpcan Köroğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezundur. Akademi 35 Buçuk Sanatevi’nde kısa süreli oyunculuk eğitimi almıştır. 2010 yılında Elde Var Hayat dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atan Sarpcan Köroğlu, Adını Feriha Koydum, Kurt Seyit ve Şura, Güneşin Kızları ve Paramparça dizilerinde rol almıştır.

Sarpcan Köroğlu, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmuş ve Kemal karakterine hayat vermektedir. 1.90 metre boyunda ve 85 kilo olan Sarpcan Köroğlu Terazi burcudur.

Sarpcan Köroğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2010 – Elde Var Hayat (Öğrenci) (TV Dizisi)

2012 – Adını Feriha Koydum (Bülent) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (TV Dizisi)

2015 – Güneşin Kızları (Emre) (TV Dizisi)

2016 – Hayatımın Aşkı (Hakan) (TV Dizisi)

2016 – Paramparça (Pars) (TV Dizisi)

2017 – Damat Takımı (Yiğit) (Sinema Filmi)

2018 – Yasak Elma (Kemal) (TV Dizisi)