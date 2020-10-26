Saruhan Hünel ve Aslı Hünel’in coronaya yakalanan babaları hayatını kaybetti

Oyuncu Saruhan Hünel ile şarkıcı Aslı Hünel’in babaları Mehmet Fevzi Hünel corona virüsüne yakalanmış, ünlü kardeşler, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla takipçilerinden yardım istemişti. Mehmet Fevzi Hünel bugün hayatını kaybetti.

Aslı Hünel acı haberi Instagram hesabından böyle duyurdu: “Canım, biricik babamızı kaybettik. Celaliye eski mezarlığına saat 13.30 gibi defnediliyor. Vakit namazı kılınmayacaktır.”

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEMİŞLERDİ

Saruhan Hünel ve Aslı Hünel kardeşler, babaları Mehmet Fevzi Hünel’in corona virüsü tedavisi gördüğünü söyleyerek takipçilerinden kan bağışında bulunmaları için yardım istemişti.

Saruhan Hünel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19 geçiren ve şu an hastanede olan babamızın tedavisinde kullanılmak üzere Covid geçirmiş iki negatif sonucu tespit edilmiş ve 28. günü doldurmuş olan ve Arh+ kana sahip olanların Kızılay’a Mehmet Fevzi Hünel adına bağış yapmasını rica ederiz” yazmıştı.