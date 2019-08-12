Şaşkın Damat filminin konusu ve oyuncuları

Kemal Sunal'ın seyircileri ekrana bağlayan bir filmi de Şaşkın Damat. Kemal Sunal ile Meral Zeren, filmin başrollerini paylaşıyor, yönetmenliği ise Zeki Ökten üstleniyor. Filmde Apti ile zorla evlendirilen şımarık kız, tatilde başka birine aşık olunca Apti'yi uzaklastırmak için her şeyi yapıyor.

Şaşkın Damat filminin konusu: Apti adlı saf bir bahçıvan zengin bir adamın evinde çalışmaktadır. Ev sahibinin yeğeni Serpil ise amcasının parası için onu ziyaret etmekte ve kendini namuslu bir ev kızı olarak göstermektedir. Aslında annesi ve onun ailesiyle birlikte uçarı bir hayat sürmektedirler. Tek istedikleri amcalarının parasını yemektir. Fakat birgün gerçekleri farkeden amca bey Serpil’in bahçivan Apti’yle evlenmesini aksi takdirde onu ve aileyi bütün mirasından yoksun bırakacağını söyler. Bu durumda başka çaresi kalmayan Serpil ona uzaktan uzağa hayranlık duyan Apti’yle evlenmek zorunda kalır… Tatil için gittikleri Uludağ’da zengin bir işadamı olarak kendini tanıtan bir gence aşık olan Serpil, Apti’yi uzaklaştırmak için her şeyi yapmaktadır.

ŞAŞKIN DAMAT FİLMİNİN OYUNCULARI

Zeki Ökten’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Meral Zeren, Ali Şen, Adile Naşit, Bülent Kayabaş gibi isimler yer alıyor.