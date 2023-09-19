Savaş Cebeci Kaan Kazgan kavgası nedir, neden çıktı?

Savaş Cebeci ile Kaan Kazgan arasında restleşme sokak kavgası ile sona erdi. Vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci, “İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez” demesi üzerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan meydan okumuş ve kavga davetini kabul etmişti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Vücut geliştirmeci Savaş Cebeci ile MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan kavgası sosyal medyaya damga vurdu. '70 kilo birisinin kendisini dövemeyeceğini' söyleyen Cebeci kanlar içinde kaldı, pes etti. Kavga esnasında etraftaki kişilerin tezahürat yapması da dikkati çekti

SAVAŞ CEBECİ KAAN KAZGAN KAVGASI NASIL ÇIKTI?

Sosyal medya fenomeni ve vücut geliştirme koçu Savaş Cebeci, “İsterse dünya şampiyonu olsun 70 kilo kimse beni dövemez” demesi üzerine profesyonel MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan ile arasında gerginlik çıktı.

Sosyal medyada yaşanan gerginliğin ardından birbirlerine düelloya davet eden ikili, kavga etti. İki isim kavga ederken çevredeki isimler yaşananları izleyip, tezahürat yaptı ve video kaydı aldı.

Savaş Cebeci'nin pes etmesinin ardından sona eren kavganın ardından Kazgan, yumruğunu göstererek “Arkadaşlar şov bitti” dediği bir video paylaştı.

İkilinin kavga ettiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. (DHA)

SAVAŞ CEBECİ BİR VİDEO DAHA PAYLAŞTI

Savaş Cebeci kavganın ardından bir video daha paylaştı. Paylaştığı videoda kavga hakkında konuşan Cebeci, ‘Arkadaşlar Kaan Tuzla’ya geldi, maç yaptık beni yendi. Öncelikle Tuzla’ya geldiği için kendisini tebrik ediyorum. Beni yendiği için kendisini tebrik ediyorum. Maç bu yenmek de var yenilmek de var. Kaşımda biraz açılma var. Delikanlıca bir maç oldu. Durum bundan ibaret, bu mevzuda böyle kapandı.’ açıklaması yaptı.