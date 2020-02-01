Savaş gemisi konusu ve oyunucuları… Battleship filminde kimler oynuyor?

Amiral Battı oyunundan uyarlanan Savaş Gemisi filmi aksiyon dolu sahneleriyle sinemaseverleri ekrana bağlayacak. Filmin yapımcılığını ve yönetmenliğini Hancock filminden tanıdığımız Peter Berg üstlenirken ortak yönetmenler ve yapımcılar arasında her biri aksiyon filmleriyle anılan Scott Stuber, Sarah Aubrey, Brian Goldner ve Duncan Henderson isimleri yer alıyor. İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu...

Aksiyon, bilimkurgu ve gerilim filmi hayranlarının heyecanla izleyeceği Savaş Gemisi bu akşam televizyonda seyircilerle buluşuyor. Oyuncu kadrosunda Rihanna'yı da bulunduran film efsane oyun Amiral Battı'dan esinlenildi.

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİNİN OYUNCULARI

Oyuncu kadrosunda ise Taylor Kitsch, Liam Neeson, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker ve Rihanna Asano gibi yıldız isimler var.

SAVAŞ GEMİSİ FİLMİNİN KONUSU

Bir dönemin favori savaş oyunu olan Amiral Battı’nın hikayesinden uyarlanan filmde Teğmen Alex Hopper Amerikan ordusuna bağlı John Paul Jones savaş üssünde görevli bir subaydır. Hopper'ın ağabeyi Stone ise USS Sampson üssünün komutanıdır. Alex Hopper orduda görevli fizyoterapist Sam ile nişanlıdır ve Sam’in babası da iki erkek kardeşin kumandanı olan Amiral Shane’dir. Bu ekip dünyayı tehdit eden süper güçlere karşı 3 koldan, denizden, karadan ve havadan büyük bir hayatta kalma mücadelesi verecektir.