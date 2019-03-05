Savaş kapıya dayandı! Kuzgun 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Kuzgun 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni fragmanında; Dila sonunda Kuzgun'a aşık olduğunu itiraf ediyor. Kuzgun, Şeref'i öldürdükten sonra Rıfat da savaşın kapıda olduğunu söylüyor. Terzi Derviş, Kuzgun'a, "Şeref'i öldürdün neden Rıfat'ı sağ bıraktın" diye soruyor. Şeref'in oğlu babasını öldürenlerden intikam alacağını haykırıyor. İşte Kuzgun 4. yeni bölüm fragmanları...

KUZGUN 4. YENİ BÖLÜM 1. FRAGMAN



KUZGUN 4. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

KUZGUN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? İŞTE 3. YENİ BÖLÜM ÖZETİ…

Meryem yıllar sonra Rıfat’ın karşısına çıkar. Rıfat’a Meryem kocası Yusuf’un hapse girmesine ve yuvasının dağılmasına neden olayları hatırlar. Rıfat’a “O zaman canını almadım ama bu sefer gözümü kırpmam” deyince Rıfat da “Kuzgun’u ben bulmadım. Dila’nın hayatını kurtardı” der. Meryem “Senden bir can ve 20 yıl alacağım var. Alnımda ne yazıyor bilmiyorum ama senin alnında ne yazdığını biliyorum. Senin ecelin benim elimden olacak” diyerek çıkar.

KUZGUN SON BÖLÜM İZLE

“BEN AV SEN AVCI”

Kuzgun’un cep telefonuna Kesik’in bir sandalyede ağzı ve elleri ayakları bağlı bir görüntüsü gelir. Kuzgun telefonda mesajı gönderen kişinin numarasını arar ve ona nerede olduğunu sorar. Karşısındaki kişi de “Arkadaşını sağ görmek istiyorsan tek başına gel” der. Kuzgun verilen adrese gider. İçeri girdiğinde arkadaşı sağdır. Hemen elini ayağını çözer. Ona iyi olup olmadığını sorar ardından da arkasından bir el çırpması sesi gelir. Kuzgun arkasını döndüğünde karşısında Dila’yı bulur. Dila bu işin arkasındaki kişi olduğunu itiraf eder ve Kuzgun’a “Ben sendeki karşılığımı biliyorum. Ben av sen avcı” der. Kuzgun hiçbir şey bilmiyorsun deyince Dila da “Geri döndün. İntikam almak istiyorsun, aldırtmam” der.

“KUZGUN BENİM ŞOFÖRÜM”

Kuzgun Rıfat ve Dila’yı evlerine bıraktıktan sonra gitmek için izin ister. Bu sırada Dila babasına, “Kuzgun bundan sonra benim şoförüm” der. Rıfat şaşırmıştır. Dila Kuzgun’a “Bekle yemekten sonra çıkacağız” deyince o da “Emredersiniz” der. Akşam Kuzgun Dila’yı bir gece kulübüne bırakır. Kapısını açan Kuzgun’a “Burada bekle” der.

DİLA KUGUN’U KISKANDIRMAYA ÇALIŞIYOR

Kuzgun dışarda beklemekten sıkılıp gece kulübünden içeri girer. Dila sahnede DJ’lik yapmaktadır. Dila Kuzgun’u içeride kendisini izlerken görünce işini bırakıp arkadaşlarından biriyle dans etmeye başlar. Kuzgun barda bir şeyler yerken kafasını kaldırdığında Dila’nın orda olmadığını görür. Etrafa bakınır ve onun kapıdan çıktığını görerek peşinden gider.

DİLA HİSLERİNİ ANLATIYOR

Dila’yı dışarıda tek başına düşünürken bulur. Dila’dan dünkü yaptıkları için özür diler. Dila ona ne yapmaya çalıştığını sorunca “Bende kaçak elektrik var. Bir öyleyim bir böyleyim” diye cevap verir. Kuzgun’a ona nasıl güveneceğini sorar. Ardından geçmişte o gittikten sonra neler hissettiğini anlatır. Kuzgun’a o gelmeden ne halde olduğunu ve şimdi nasıl hisettiğinden bahseder. Kuzgun da sonunda ona her zaman güvenebileceğini söyler.

“MERYEM SANA KURBAN OLSUN”

Rıfat’ın yanından çıkan Meryem’in karşına Kuzgun çıkar. Kuzgun ona ne yapmaya çalıştığını sorar. Meryem’den kahramanlık yapmasını istemediğini söyleyerek “Sen benim anam değilsin” der. Meryem bu sözlere çok içerler ve gözyaşları döker. Kuzgun’a “20 yıl dönmeni bekledim bir 20 yıl da içinin soğumasını beklerim. Ben senin ananım. Meryem sana kurban olsun” diyerek çeker gider. Kuzgun annesinin arkasından bakakalır.