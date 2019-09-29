Savaşçı 4.yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı bu akşam var mı?
Savaşçı dizisinin 4. yeni sezonundan 3 yeni fragman yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Müjde Uzman’ın yer aldığı dizi ile ilgili son açıklamalar geldi. Açıklamada “Kılıç’a kavuşmaya çok az kaldı!” denildi.
SAVAŞÇI 4. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizinin yapımcılarından yapılan açıklamada “4. sezonun hazırlıkları son sürat devam ediyor. Savaşçı 4. sezonuyla yakında FOX’ta.” denildi. Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli değil.
SAVAŞÇI 4. SEZON 3.FRAGMAN
SAVAŞÇI 4. SEZON 2.FRAGMAN
SAVAŞÇI 4. SEZON 1.FRAGMAN