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Savaşçı 4.yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı bu akşam var mı?
Savaşçı 4.yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı bu akşam var mı?
Savaşçı dizisinin yeni bölümleri her Pazar akşamı FOX TV'de yayınlanıyor. Dizinin hayranları yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Savaşçı dizisinin yeni sezonundan tanıtım da yayınlandı. Buna göre yeni sezonda Albay Kopuz yaşadığı kaybın ardından daha da güçlenerek geri dönecek. Peki Savaşçı 4.yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı bu akşam var mı? İşte dizi hakkında merak edilen ayrıntılar...
Magazin 29 Eylül 2019 - 17:53

Savaşçı dizisinin 4. yeni sezonundan 3 yeni fragman yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Müjde Uzman’ın yer aldığı dizi ile ilgili son açıklamalar geldi. Açıklamada “Kılıç’a kavuşmaya çok az kaldı!” denildi.

SAVAŞÇI 4. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yapımcılarından yapılan açıklamada “4. sezonun hazırlıkları son sürat devam ediyor. Savaşçı 4. sezonuyla yakında FOX’ta.” denildi. Dizinin yeni sezon tarihi henüz belli değil.

SAVAŞÇI 4. SEZON 3.FRAGMAN

 

 

SAVAŞÇI 4. SEZON 2.FRAGMAN

 

 

SAVAŞÇI 4. SEZON 1.FRAGMAN

 

 