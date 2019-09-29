Savaşçı 4.yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı bu akşam var mı?

Savaşçı 4.yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı bu akşam var mı?

Savaşçı dizisinin yeni bölümleri her Pazar akşamı FOX TV'de yayınlanıyor. Dizinin hayranları yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak ediyor. Savaşçı dizisinin yeni sezonundan tanıtım da yayınlandı. Buna göre yeni sezonda Albay Kopuz yaşadığı kaybın ardından daha da güçlenerek geri dönecek. Peki Savaşçı 4.yeni sezon ne zaman başlayacak? Savaşçı bu akşam var mı? İşte dizi hakkında merak edilen ayrıntılar...