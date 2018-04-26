Savaşçı 42. yeni bölüm fragmanı yayında! Savaşçı 41. son bölüm izle

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Fox Tv’nin başarılı dizilerinden Savaşçı 42. yeni bölüm fragmanı yayında! Yeni fragmanda yine nefes kesen aksiyon dolu sahneler yer alıyor. Bozok Yüzbaşı’yı unutmayan timin neler yapacağı merak konusu oluyor. Savaşçı 41. son bölüm izleme linki de haberimizde…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Savaşçı'da gerilim tırmanıyor!

Yüzbaşı Haydar şehit mi oldu endişesi yaşayan Kılıç Timi, atılan havan mermileriyle ateş çemberinin içinde kalır. Bayram Yörük Haydar'ı hayata döndürmeye çalışırken, Albay Kopuz ve diğer askerler teröristleri bertaraf etmek zorundadır.



Diğer tarafta ise Seyfi'nin açığa çıkması an meselesidir. Seyfi'nin muhbirlik yaptığından şüphelenen Kuzgun, Albay'ın aldığı önlemle kuşkularında tereddüt etse de Seyfi'nin cezasını keser. Ancak kaçış yolunda gelişen beklenmedik durum, Kuzgun ve adamlarını karşı karşıya getirir. Roza ve Çeto'nun ihanetine uğrayan Kuzgun son kozunu oynamak için harekete geçerken, Albay Kopuz'un da Kuzgun'u ortadan kaldırmadan karargaha dönmeye niyeti yoktur.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAÇI SON BÖLÜM İZLE