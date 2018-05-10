Savaşçı 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı 43. son bölüm izle

Fox TV'nin başarılı dizilerinden Savaşçı 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni tanıtımda yüzbaşı Kaan Bozok, Kopuz Albay'ı konuşmak üzere üst komutanının yanına gidiyor. Kopuzu vermeyin! tiradı da yeni fragmanın en ilgi çeken bölümlerinden biri oluyor.

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Başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Murat Serezli gibi önemli isimlerin paylaştığı Savaşçı dizisinin 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda Kopuz Albay’la ilgili önemli konular konuşuluyor. İşte Savaşçı 43. son bölüm izleme linki ve son bölümde neler olmuştu? sorusunun yanıtı…

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Yüzbaşı Kağan Bozok yaşıyor mu?

Madenin enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalır ve Kağan'ın izine rastlanmaz. Albay Kopuz ve Kılıç Timi ise Kağan'ın akibeti netleşene kadar, durumu ailesinden saklamaya çalışır. Ancak bunu yapmak kolay olmaz.

Diğer taraftan Yeter'in İHA görüntülerindeki bir detayı farketmesi Albay Kopuz'un Kağan'ın hayatta olduğuyla ilgili inancını daha da arttırır. Seyfi'den gelen istihbarat ise Albay Kopuz'u harekete geçirir ve Kılıç Timi'ni çok gizli bir operasyona çıkarır. Şimdi bedeli ne olursa olsun Yüzbaşı Kağan'ı kurtarmak Albay Kopuz'un ve Kılıç Timi'nin hedefidir.



SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE