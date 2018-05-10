Savaşçı 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Savaşçı 43. son bölüm izle

Başrollerini Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Murat Serezli gibi önemli isimlerin paylaştığı Savaşçı dizisinin 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni fragmanda Kopuz Albay’la ilgili önemli konular konuşuluyor. İşte Savaşçı 43. son bölüm izleme linki ve son bölümde neler olmuştu? sorusunun yanıtı…
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Yüzbaşı Kağan Bozok yaşıyor mu?
Madenin enkazında yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalır ve Kağan'ın izine rastlanmaz. Albay Kopuz ve Kılıç Timi ise Kağan'ın akibeti netleşene kadar, durumu ailesinden saklamaya çalışır. Ancak bunu yapmak kolay olmaz.
Diğer taraftan Yeter'in İHA görüntülerindeki bir detayı farketmesi Albay Kopuz'un Kağan'ın hayatta olduğuyla ilgili inancını daha da arttırır. Seyfi'den gelen istihbarat ise Albay Kopuz'u harekete geçirir ve Kılıç Timi'ni çok gizli bir operasyona çıkarır. Şimdi bedeli ne olursa olsun Yüzbaşı Kağan'ı kurtarmak Albay Kopuz'un ve Kılıç Timi'nin hedefidir.
Albay Kopuz ve General Kutalmış, görevlerinin başına yeniden dönebilecek mi? #Savaşçı https://t.co/wEgkNn5HTl pic.twitter.com/Xw3LO3zX2u
— Savaşçı (@savascifox) 10 Mayıs 2018
SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI