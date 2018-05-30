Savaşçı 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kürşat Teğmen şehit oluyor!

Savaşçı dizisinin yeni bölümünden ipuçları içeren 47. yeni bölüm fragmanı geldi. Başrollerinde Berk Oktay, Yıldız Atiksoy, Murat Serezil ve Sarp Leventoğlu'nun yer aldığı dizinin senaryosunu Süleyman Çobanoğlu yazıyor. Yeni bölümde dizi severleri gözyaşlarına boğacak anlar yaşanacak. İşte Savaşçı yeni fragman ve son bölüm özeti...

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Savaşçı dizisinin son bölümünde neler yaşanmıştı? Leyla'nın sürpriz bir şekilde Kağan'ın karşısına çıkması kafaları karıştırır ve Aslı'yla Kağan arasında gerilime sebep olur. Yüzbaşı Kağan'ı hedefine koyan Leyla, aynı zamanda yaptığı sinsi plan için hazırlıklara başlamıştır. Çok geçmeden ses getirecek büyük bir eylem peşindedir.

SAVAŞÇI YENİ FRAGMAN İZLE

Uluslararası bağlantılarıyla bir araya gelen Leyla amacına adım adım yaklaşır. Karargahta ise Seyfi'den gelen istihbarat doğrultusunda Kağan'ın bir ayrıntıyı fark etmesi, taşların yerine oturmasını sağlar.

Her ihtimali göz önünde bulunduran Albay Kopuz, Kılıç Timi'ni harekete geçirir. Ancak Leyla'nın farklı eylem yöntemi tehlikenin boyutunu daha da yükseltir ve Kılıç Timi'yle birlikte Mehmetçik de ölümle burun buruna gelecektir.