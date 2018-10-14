Savaşçı 51. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kopuz Albay gerçeğin peşinde (Savaşçı 50. son bölüm izle)

Savaşçı'nın bu akşam yayınlanan yeni sezon son bölümde; Kaan Bozok'un vurduğu Türk askerleri değildir. Kopuz Albay gerçeklerin peşinde. Kaan Yüzbaşının suikast haber tüm dünyada büyük ses getirir. Peki Savaşçı dizisi 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 50. son bölümde yaşananlar…

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Savaşçı 50. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Savaşçı 50. son bölümde; Kaan Bozok, arkadaşlarına düzenlediği suikastin ardından yeni bir görev daha alır. Bu kez hedefte Ruslar vardır. Cevher Albaya suikast başarılı olamamıştır. Kaan’ın vurduğu kişiler aslında Kılıç Timinin askerleri değildir. Kopuz Albay, Kaan Bozok ile ilgili gerçeklerin peşindedir. Peki Savaşçı 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 50. Bölüm özeti…

SAVAŞÇI 51. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Savaşçı yeni bölüm (51. Bölüm) fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ FRAGMAN

SAVAŞÇI 50. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kaan Bozok’un arkadaşlarına yaptığı suikast sonrasında Halil Albay, olanı biteni öğrenmek için dışarı çıkmak ister. Azeri subay müsade etmez. Ancak zorla dışarı çıktığında neler olduğunu öğrenmeye çalışır. Acı gerçeği Teğmen Çiğdem Halil Albay’a haykırır. Emre, Serdar ve Haydar vurulmuştur.

Bu arada Cevher Albay, durumu soran Halil Albay’a neler olduğunu anlatır. Aslında askerleri vurulmamıştır. Cevher Albay ısrarlı sorular karşısında ser verip sır vermez. Vurulan 3 kişi aslında Cevher Albay’a suikast yapmak için gönderilmiş kişilerdir.

SUİKAST SES GETİRİYOR

Kopuz Albay, Ankara ile görüşüp durumu anlatır. Azerbaycan’da olanlardan haberi olduğunu söyleyen komutanı derhal dönmelerini ister. Kopuz Albay Haydar Yüzbaşı’ya Ankara’nın talimatını iletir ve geri döneceklerini söyler. Kaan Yüzbaşının suikast haberi tüm dünya basınında ses getirir. İş yaptığı kişiler ona yeni bir görev daha verir. Bu arada Kaan Bozok’un annesi Selver Hanım, Aslı’yı mezarlıkta ziyaret eder. Tam mezarlıktan ayrılırken arkadan gördüğü birini oğluna benzetir. Peşinden Kaan diye bağırarak koşar. Peşinden koştuğu kişi Kaan değildir. Gözyaşlarına boğulur.

Kılıç Timi helikopterde 3 Türk askerinin Azerbaycan’da suikaste uğradığı haberini alırlar. Kaan Yüzbaşının da tekrar öldürüldüğünü duyunca çok şaşırırlar. Kaan Yüzbaşı yeni görevi için harekete geçer.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

KAAN BOZOK’UN YENİ GÖREVİ

Kılıç Timi Ankara’ya döner. Serdar Üsteğmen, Kopuz Albay’a Kaan Yüzbaşının ailesini görmeye gideceğini ve onlara ne söylemesi gerektiğini sorar. Kopuz Albay onlara Kaan Yüzbaşı ile ilgili hiçbirşey söylememesini söyler. Kaan Bozok verilen görevi yerine getirir. Bir Rus konvoyuna saldırı düzenlerler. Konvoyda bulunanlardan birini kaçırırlar.

Kaçırdıkları kişi ona bu görevi veren Karo’dur. Kaan Yüzbaşı silahını ona doğrultur. Karo çok korkmuştur. Silahı ateşler ve ellerindeki zinciri koparır. Kopuz Albay, Kaan Yüzbaşının vurduğu paşanın kamera kayıtlarını incelerken Cevher Albay’ın sözleri aklına gelir; “Bazen Kopuz… Bilirsin, bazen böyle gerekir. Düşmanının başardığını sanmasını istersin…”

SERDAR HAYDAR YÜZBAŞIDAN YARDIM İSTER

Kaan, Karo’yu kurtardıktan sonra, yeni görevleri için Türkiye’ye gideceklerini öğrenir. Serdar, Haydar Yüzbaşıya Sever Hanım’a kahvaltıya gideceğini ve onun da gelmesini ister. Çünkü Server Hanım’a söyleyecek hiçbir şeyi yoktur.