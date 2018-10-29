Savaşçı 52. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kağan Bozok’un hain olmadığı ortaya çıktıktan sonra yayınlanan ilk fragmanda; Karon, Haydar’ı hedef alıyor ve ona bir tuzak hazırlatıyor. Örgüt Kağan Bozok’un gerçek kimliği ile sarsılıyor. Ancak bu sarsıntı ile de kalınmıyor. Önemli bir çatışma yaşanıyor. İşte Savaşçı 52. yeni bölüm fragmanı…

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Savaşçı 52. yeni bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı. “Şimdi tarih yazma sırası bir kez daha Türk çocuklarınındır” işte yeni bölüm fragmanı Kopuz Albay’ın bu sözleri ile başlıyor. Kağan Bozok’un gerçek kimliğinin açığa çıkması ile örgüt için zor günler başlıyor. Ancak Karon, Haydar için bir tuzak planlıyorlar. İşte Savaşçı 52. yeni bölüm fragmanı…

SAVAŞÇI 52. BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 51. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Yörük Haydar Yüzbaşı, yaşanan son olaydan sonra, birlikte arka arkaya çayları devirmektedir. Herkes neler olduğunu merak etmektedir. Yanına gelen Bayram'a, “işin içinden çıkamadığını, silah doğrulttuğu kişinin Kaan Bozok olduğunu eğer tetiği çekseydi bunu kendime nasıl anlatırdım. Bu kaan'da birşeyler var” der.

LEYLA'NIN SÖZLERİ KAAN'I ÇILDIRTIYOR

Kaan Bozok tutsak olduğu yerde Leyla'nın Aslı ile ilgili anlattıkları ile çıldırır. Ama elinden birşey gelmez. Leyla Kaan'ın yeni işi için hazırlanmasını ister. Kaan işin ne olduğunu sorduğunda cevap vermez. Kopuz Albay, Kaan Bozok'un öldürdüğü düşünülen komutanından bütün olup bitenleri anlatmasını ister. General olanları anlatmaya başlar.

KOPUZ ALBAY GERÇEĞİ ÖĞRENİYOR

Kopuz Albay, generale bunlardan neden haberi olmadığını sorunca, ona hemen karar vermemesini onu bir yere götüreceğini söyler. Birlikte geldikleri yer bir çiftliktir, genaral bir hedefe ateş etmesini söyler. Kopuz Albay neler olduğunu merak etmektedir. General herşeyi anlayacağını söyler. Aslında bütün olanlar Kopuz Albay'ın hayatını kurtarmak içindir. Ve kurtarılacak bir hayat daha vardır. Kaan Bozok'un hayatı.

KARON KOZUNU KAYBEDİYOR

Kaan Bozok, kilitli kaldığı odada Leyla'nın gelmesini ister. Leyla'yı rehin alır. Leyla'nın, “”Ankara'da çok sevdiğin var Kağan! Başta pencereden gördüğün şu manzara…” Kağan Bozok en sevdikleriyle sınanıyor. Bu anları kaçırma!” sözleri üzerine onu bırakır fakat ardından Leyla ‘nın Aslı ile ilgili sözleri onu tamamen zıvanadan çıkarır ve onu tokatlar. Leyla Karon'u arar ve Kaan'ın sıkıldığını ve zaptedilemez bir durumda olduğunu söyler. Karon Kopuz Albay'a karşılık elinde tuttuğu kozu Eva'nın kaybettiklerini söyleyen adamını öldürür.

DOĞAN HAYDAR'IN DERDİNE DERMAN OLUYOR

Eva, Kopuz Albay'a onu çok sevdiğini söyler. Kopuz Albay cevap vermez. Çıkışta general ona sonrası için olacakları anlatır ve “Allah yardımcınız olsun” der. Yörük Haydar, Doğan'dan akıl danışır. Doğan'ın Kaan Bozok ile ilgili sözleri Haydar Yüzbaşının derman olur. Bu arada Kılıç Timi, Haydar'ın Doğan'ı döveceğini sanır ama gerçek bambaşkadır.

YILDIZ KOPUZ ALBAY'DAN ABİSİNİ SORUYOR

Kopuz Albay, olan biteni anlamaya çalışmaktadır. Bu sırada telefonla Kaan Bozok'un kız kardeşi Yıldız arar. Abisi ile ilgili bir gelişme olup olmadığını sorar. Kopuz Albay'ın verecek cevabı yoktur. Yıldız gözyaşları içerisinde telefonu kapatır.

KOPUZ ALBAY: BENİM EKİBİMDEN NAMUSSUZ ÇIKMAZ

Yörük Haydar, Kopuz Albay'a Kaan Bozok'un temiz olup olmadığını soruyor. Kopuz Albay ‘Benim ekibimden manyak çıkar ama namussuz çıkmaz' diyor. Yörük Hayar bu bilgi ile coşuyor.