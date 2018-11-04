Savaşçı 53. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kaan Leyla’nın işini bitiriyor!(Savaşçı 52. son bölüm izle)

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Savaşçı 52. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Savaşçı 52. son bölümde; Karon zor durumda. Seyfi Kopuz Albay’dan Karon’dan kurtulmak için yardım istiyor. Kılıç Timi Kaan Bozok’u bulmaya çalışıyor. Karon, Kaan Bozok’un kurtulduğunu öğrenince paniğe kapılıyor. Peki Savaşçı 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 52. Bölüm özeti…

SAVAŞÇI 53. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Savaşçı yeni bölüm 53. Bölüm) fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ FRAGMAN

SAVAŞÇI 52. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Karon’un bulunduğu kamp bombalanır. Karon kurtulmuştur. Seyfi Karon’un ölmediğini görünce çok şaşırır. Karon, Seyfi’yi tehdit eder. Seyfi, bu tehditler karşısında ona arkasında Kopuz Albay olduğunu söyler. Bu arada Kaan Bozok’un bulunduğu araca bombalı saldırı olur. Çiğdem Teğmen onun öldüğünü sanır ama Kaan’ın ona seslenmesi ile rahat bir nefes alır.

KAAN BOMBALI TUZAKTAN SAĞ KURTULUYOR

Çiğdem’e araçtan nasıl sağ olarak kurtulduğunu anlatır. Leyla Kaan’ın bombalı saldırıdan sağ kurtulduğunu görünce tekrar saldırıya geçer. Onu öldüreceğini haykırır. Ancak onu öldürmeyeceğini anlayınca bir araçla kaçar. Kaan yoldan geçen bir arabayı çevirerek onun peşine düşer.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

KOPUZ ALBAY KILIÇ TİMİ’Nİ HAREKETE GEÇİRİYOR

Kopuz Albay, Kaan Yüzbaşının tek başına Leyla’nın peşine düştüğünü öğrenince, Yörük Haydar’ı arayarak Kılıç Timi’nin onu bulması emrini veriri. Yörük Haydar’ın Kopuz Albay ile konuşmalarını duyan Kaan’ın annesi çok sevinmiştir.

KARON KAAN’IN YAŞADIĞINI ÖĞRENİYOR

Leyla, operasyonun başarısız olması üzerine Karon’u arayarak olani biteni anlatı. Kaan Bozok’un peşinde olduğunu anlatır. Karon, Kaan Bozok’u hafife almasının bedelini ödeyeceğini anlar. Leyla, Kaan Bozok’u tuzağa düşürdüğünü sanır. Onu takip eden Kaan Bozok Leyla’yı köşeye sıkıştırmıştır. Bu arada Kopuz Albay, Kılıç Timi’nden gelecek haberi bekler.

KAAN LEYLA’NIN İŞİNİ BİTİRİYOR

Leyla Kaan Yüzbaşının kurşunu bittiğini anlayınca işini bitirmek için yanına gelir. Kaan Bozok’a onu Aslı’nın yanına göndereceğini söyler ve tetiği çekmeye hazırlanır ancak geç kalmıştır. Bu arada Kılıç Timi, Kaan Bozok’u ararken yolda onu Leyla’yı takip ederken kullandığı aracın sahibine rast gelirler. Kaan Bozok Leyla’nın işini bitirmiştir.

KAAN BOZOK SAĞ SALİM BULUNUR

Kılıç Timi, Kaan Bozok’un bulunduğu yere gelir. Yörük Haydar Kaan’ın nerede olduğunu öğrenmek için ona seslenir. Kaan’ın yerini bulmuş ve onun sağ olduğunu görünce çok sevinmiştir. Kılıç Timi, Kaan Bozok’un sağ salim bulunduğunu Kopuz Albay’a haber verir. Kopuz Albay çok rahatlamıştır.

KARON’U ÇILDIRTAN HABER

Karon, Kaan Bozok’un Leyla’yı öldürdüğünü duyunca çılgına döner. Bunun bedelini ödeyeceklerini söyleyerek yanıa gelen teröristlerden birini boğarak öldürür. Bu arada Kaan Bozok’un annesi oğlunun geleceğini öğrenince sevinçten sokağa fırlar. Oğlu Kaan’ı karşısında görünce mutluluktan havalara uçar. Oğluna doyasıya sarılır. Yörük Haydar ve diğerleri bu mutluluk karşısında gözyaşlarını zor tutarlar. Herkes çok mutludur. Kaan Yüzbaşı olması gereken yerdedir artık…