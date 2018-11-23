Savaşçı 55. yeni bölüm fragmanı: Karon’dan yeni oyun!(Savaşçı 55. bölüm fragmanı izle)

Savaşçı 55. yeni bölüm fragmanı FOX tv tarafından yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Yörük Haydar hayata dönüyor ama Karon'un onun için oynadığı çok kötü oyun var. Kılıç Timi, kaçırılan iki uzman çavuşu kurtarmak için harekete geçiyor. İşte Savaşçı 55. yeni bölüm fragmanı...

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Savaşçı 55. yeni bölüm bugün seyirci karşısına çıktı. Haydar uğradığı işkence sonrası ölüm kalım savaşı veriyor. Ailesi, arkadaşları perişan halde. Karon ise şeytani planını devreye sokar. Hazar Karon’a Türklerin amerikan engelini aştığını söyler. Savaşçı 55. yeni bölüm fragmanında; Tümgeneral Kutalmuş Paşa’ya Karon suikast düzenliyor. Kutalmış Paşa’nın hayatta olup olmadığı belli değil. Emir subayı karargahı arayarak durumu haber veriyor. Kopuz Albay, Kılıç Timi’ne yeni bir görev veriyor. Yörük Haydar kurtuluyor fakat Karon’un vücuduna koyduğu bir madde yüzünden durumu hala tehlikede. İşte Savaşçı 55. yeni bölüm fragmanı…

SAVAŞÇI 55. YENİ FRAGMAN

SAVAŞÇI 54. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Yörük Haydar asılı olduğu ipin ucunda oğlu Kağan’ın hayaliyle son kuvvet hayata tutunmaya çalışır. Bu sırada Selçuk silahını ateşlemiştir. Gözyaşları içinde ağlarken arkadaşları yanına gelir. Ne olduğunu sorduklarında cevap dahi veremez. Bu sırada Kaan Bozok yerinden fırlar Yörük Haydar’ın bulunduğu yere doğru delice koşturmaya başlar.

KOPUZ ALBAY’DAN AMERİKAN ASKERİNE GÖZDAĞI

Bayram şoka giren Selçuk’u sakinleştirmeye çalışır. Diğer tarafta Amerikan askerlerinin engellemesi ile karşı karşıya olan Kopuz Albay hayatını riske atarak üzerlerine doğru gider. Amerikan askerine teröristlerin elinde olan adamını kurtarmak için geldiğini, ona engel olması durumunda kendileriyle savaşmaları gerektiğini söyler. Amerikan askeri komutanı ile konuşur ne yapmalarını istediklerini sorar. Daha sonra Kopuz Albayın yanına gelerek geçmelerine izin verir. Ancak üç saatleri olduğunu söyler.

KAAN BOZOK HELİKOPTER İSTİYOR

Kaan Bozok, Haydar’ın yanına gelir. Haydar Yüzbaşıyı hayata döndürmek için kalp masajı yapmaya başlar. Bu sırada Kılıç Timi de yanlarına gelmiştir. Bayram, Kaan Yüzbaşıya bundan sonrasını ona bırakmasını ve Haydar’ı kurtarmak için helikopter istemesini söyler. Kaan Bozok karargahı arar ve helikopter ister. Kutalmış Paşa, onu kurtarmak için ne yapılması gerekiyorsa yapacaklarını söyler. Arkadaşlarının yanına dönen Kaan Bozok Haydar’ın durumunu Bayram’dan öğrenir. Haydar şimdilik iyi,dir ama acilen hastaneye yetiştirilmesi gerektiğini söyler.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

KARON ŞEYTANİ PLANI DEVREYE SOKUYOR

Hazar Karon’a Türklerin amerikan engelini aştığını söyler. Bundan sonrası için ne yapacaklarını sorar. Karon Amerikalı bir Albayı arayaraksonraki şeytani planını devreye sokar. Kutalmış Paşa helikopterin durumunu öğrenmek ister. Yanına gelen subay helikopterin Amerikalıların hava sahasını bahane ettiklerini ve kalkmasına izin vermediklerini söyler. Bu sırada Yörük Haydar’ın durumu kritik bir aşamaya gelmiştir. Herkes gelecek helikopteri beklemektedir. Sinirler iyiden iyiye gerilmiştir.