Savaşçı 55. son bölüm izle: Savaşçı 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kopuz Albay’dan Seyfi’ye kritik görev! ()

Savaşçı'nın bu akşam yayınlanan yeni sezon son bölümünde; Kutalmış Paşa'nın aracı teröristler tarafından saldırıya uğruyor. Kopuz Albay bu saldırının ardındaki isimlerin peşine düşerken Seyfi'ye çok önemli bir görev veriyor. Kılıç Timi'nin yeni görevi kaçırılan uzman çavuşları kurtarmaktır. Peki Savaşçı dizisi 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 55. son bölümde yaşananlar…

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Savaşçı 55. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Savaşçı 55. son bölümde; Yörük Haydar Yüzbaşının kalbinin durması yürekleri ağıza getiriyor. Kutalmış Paşa düzenlenen saldırıdan sonra Kopuz Albay’dan Karon’un yandaşlarının yakalanması ister. Peki Savaşçı 56. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 55. Bölüm özeti…

SAVAŞÇI 56. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Savaşçı yeni bölüm 56. bölüm fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ FRAGMAN

SAVAŞÇI 55. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kutalmış Paşa aracı ile karargaha dönerken bir grup teröristin saldırısına uğrar. Emir Astsubayı durumunu görmek için baktığında Kutalmış Paşa’nın yaralandığını görür. Çatışma sırasında şoförü yaralanır ama durumu iyidir. Emir astsubayı telefonla karargahı arayarak saldırıya uğradıklarını açıklar.

YÖRÜK HAYDAR’IN KALBİ DURUYOR

Bu sırada hastanede kalbi duran Yörük Haydar’a acil müdahale yapılır. Onu hayata döndürmek için elektro şok verilir. Haydar’ın nabzı tekrar geri gelmiştir. Kutalmış Paşa yardım gelene kadar dayanmaları gerektiğini söyler ama çatışmak için mermileri kalmamıştır. Bu sırada Çiğdem Teğmen ve yanındaki astsubayla imdatlarına yetişir. Teröristleri bertaraf ederler.

KUTALMIŞ PAŞA’DAN KOPUZ ALBAY’A KRİTİK EMİR

Haydar Yüzbaşının hayata döndürüldüğü haberi ailesine haber verilir. Ancak herkesi endişelendiren bir durum vardır. Haydar Yüzbaşıya zerk edilen zehirin panzehirinin bulunması gereklidir. Yoksa Haydar Yüzbaşının hayatta kalması mümkün gözükmemektedir.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

Kılıç Timi ve Kopuz Albay karargaha dönerler. Kopuz Albay Kutalmış Paşa’nın yanına gider. Kutalmış, Kopuz’dan Karon'un yandaşlarının bir an önce bulunmasını istiyor. Seyfi ile beraber olan Nora, babasına ulaşarak ona canının tehlikede olduğunu söyler. Seyfi, Karon’a çok sevdiği birinin zor durumda olduğunu ve panzehirin ne olduğunu söylemesini ister. Karon’a panzehiri vermemesi durumunda Nora’yı öldürmekle tehdit eder.

SEYFİ PANZEHİRİN İSMİNİ ÖĞRENİYOR

Karon kızına Seyfi’nin blöf yaptığını söyler. Bu sırada Seyfi silahını ateşler. Karon dehşet içerisinde kalmıştır. Nora ağlayarak panzehirin ismini söylemesini ister. Karon çaresiz panzehirin ismini söyler. Seyfi Kopuz Albay’ı arayarak panzehirin ismini söyler. Yörük Haydar kurtulmuştur.

Yörük Haydar’ın kurtulduğu eşine ve onu bekleyen Bayram ve eşi Hatice’ye söylenir.