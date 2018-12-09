Savaşçı 58. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kopuz Albay’dan kritik talimat! (Savaşçı 57. son bölüm izle)

Savaşçı, bu akşam yayınlanan 57. son bölümünde; Kopuz Albay ve Karon karşı karşıya geliyor. Karon'un hamlesi karşısında Kopuz Albay şaşkınlığını gizleyemiyor ve "Sen ne tür bir psikopatsın" diyor. Kılıç Timi zorlu görevin ardından bölgeyi tahliye ederken beklemedikleri bir ateş çemberinin ortasında kalırken başrolde yine Karon vardır. Çatışma sırasında Çiğdem Teğmenin farkettiği bir detay ile durum bambaşka bir seyir kazanıyor. Savaşçı dizisi 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Savaşçı 57. son bölümde yaşananlar…

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Savaşçı 57. son bölümü ile bu akşam Fox TV’de ekrana geldi. Savaşçı 57. son bölümde; Kılıç Timi Karon’un adamları tarafından kuşatılırken, kendilerini güvenli bir bölgeye çekebilmek için zamana karşı yarışıyorlar. Sergey’in, Kağan Bozok ve Pilot Üsteğmen Funda'yı öldürmek için silahını doğrultması heyecanı yükseltirken Kopuz Albayın, Funda'nın babası Faik Turaç'ın adamına attığı yumruk karargahta büyük ses getiriyor. Kopuz Albayın Karon’u etkisiz hale getirmek için yaptığı plan işe yarayacak mı? Yörük Haydar ile Sergey’in mücadelesinde kazanan kim olacak? Savaşçı 58. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte 57. bölüm özeti…

SAVAŞÇI 57. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Pilot Üsteğmen Funda Turaç’ın babası kızının bir an önce kurtulması için Kopuz Albaya adamını gönderir. Kopuz Albay’dan kızı için istenen fidyeyi ulaştırması istediğinde delirir. Gönderdiği adama ağzına geleni söyleyerek gönderilen para ile kovar.

ÜSTEĞMEN FUNDA KURTULUYOR

Bu sırada Kılıç Timi’ne tuzak kuran Karon’un adamları ile çatışma çıkar. Yörük Haydar ve Sergey amansız bir mücadeleye girer. Yörük Haydar Seregey’in işini bitirir. Kağan Bozok Funda’yı güvenli bölgeye getirerek Bayram Astsubay’a ilk müdahalasini yapması için teslim eder.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

KILIÇ TİMİ’Nİ SEVİNDİREN HABER

Yörük Haydar Kılıç Timi’ne Sergey’in işini bitirdiğini anlatınca herkes çok sevinir. Bu arada Kılıç Timi’ni almak için helikopter gelecektir. Helikopterin onları almaya geleceği yere kadar uzun bir yol vardır. Funda yürüyebileceğini söyler. Kağan Bozok razı olmasa da Funda’nın kararlı tavrı karşısında geri adaım atar ve yola çıkarlar.

“ELİNE SAĞLIK KOPUZ”

Lazar, Sergey’in cesedini bulur. Telefonla Karon’u arar. Sergey’in öldüğünü söyler. Karon inanamaz. Lazar, herşeyin ters gittiğini söyleyerek “onlarla burada hesaplaşamayız” der. Ancak Karon’un bir planı daha vardır. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay’a karargahta olanların ne olduğunu sorar. Kopuz Albay yaşanan olayı anlatınca Kutalmış Paşa ona hak verir ve “eline sağlık” der.

KOPUZ ALBAYDAN ÖLMEYİN TALİMATI

Lazar, Karon’un talimatı ile teröristlerle buluşur. Bu sırada Kılıç Timi’ni almak için gelen helikopter görünür. Teröristlerin başı helikopteri düşürme talimatı verir. Yoğun ateş altındaki helikopter pilotu telsizle karargaha haber verir. Kopuz Albay’ı arayan Kağan Yüzbaşı, buluşma noktasına ulaştıklarını söyler. Kopuz Albay helikopterin uçaksavar ateşi altında olduğunu ve geri döndüğünü söyler. Kılıç Timi başlarının çaresine bakacaktır. Kopuz Albay Kağan Yüzbaşıya destek gelene kadar ölmemeleri talimatını verir.