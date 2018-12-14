Savaşçı 58. yeni bölüm fragmanı: Kağan Bozok vuruluyor! (Savaşçı 58. bölüm fragmanı izle)

Savaşçı 58. yeni bölüm fragmanı bugün FOX TV'de ekrana geldi. Yeni fragmanda; Kılıç Timi yeni operasyona hazırlanıyor. Turan Timi'nden Bahtiyar'ın nişanlısı kaçırılıyor. Karon Bahtiyar'ı tahrik etmek için nişanlısını koz olarak kullanıyor. Bahtiyar kendine hakim olamayıp silahını Karon'un başına dayıyor. Kağan Bozok operasyon sırasında omzundan vuruluyor. İşte Savaşçı 58. yeni bölüm fragmanı...

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Savaşçı 58. yeni bölüm fragmanı seyirci karşısında. Kılıç Timi’ne tuzak kuran Karon’un adamları ile çatışma çıkar. Yörük Haydar ve Sergey amansız bir mücadeleye girer. Yörük Haydar Seregey’in işini bitirir. İşte son bölümde yaşananlar…

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Pilot Üsteğmen Funda Turaç’ın babası kızının bir an önce kurtulması için Kopuz Albaya adamını gönderir. Kopuz Albay’dan kızı için istenen fidyeyi ulaştırması istediğinde delirir. Gönderdiği adama ağzına geleni söyleyerek gönderilen para ile kovar.

ÜSTEĞMEN FUNDA KURTULUYOR

Bu sırada Kılıç Timi’ne tuzak kuran Karon’un adamları ile çatışma çıkar. Yörük Haydar ve Sergey amansız bir mücadeleye girer. Yörük Haydar Seregey’in işini bitirir. Kağan Bozok Funda’yı güvenli bölgeye getirerek Bayram Astsubay’a ilk müdahalasini yapması için teslim eder.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

KILIÇ TİMİ’Nİ SEVİNDİREN HABER

Yörük Haydar Kılıç Timi’ne Sergey’in işini bitirdiğini anlatınca herkes çok sevinir. Bu arada Kılıç Timi’ni almak için helikopter gelecektir. Helikopterin onları almaya geleceği yere kadar uzun bir yol vardır. Funda yürüyebileceğini söyler. Kağan Bozok razı olmasa da Funda’nın kararlı tavrı karşısında geri adım atar ve yola çıkarlar.

“ELİNE SAĞLIK KOPUZ”

Lazar, Sergey’in cesedini bulur. Telefonla Karon’u arar. Sergey’in öldüğünü söyler. Karon inanamaz. Lazar, her şeyin ters gittiğini söyleyerek “onlarla burada hesaplaşamayız” der. Ancak Karon’un bir planı daha vardır. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay’a karargahta olanların ne olduğunu sorar. Kopuz Albay yaşanan olayı anlatınca Kutalmış Paşa ona hak verir ve “eline sağlık” der.

KOPUZ ALBAYDAN ÖLMEYİN TALİMATI

Lazar, Karon’un talimatı ile teröristlerle buluşur. Bu sırada Kılıç Timi’ni almak için gelen helikopter görünür. Teröristlerin başı helikopteri düşürme talimatı verir. Yoğun ateş altındaki helikopter pilotu telsizle karargaha haber verir. Kopuz Albay’ı arayan Kağan Yüzbaşı, buluşma noktasına ulaştıklarını söyler. Kopuz Albay helikopterin uçaksavar ateşi altında olduğunu ve geri döndüğünü söyler. Kılıç Timi başlarının çaresine bakacaktır. Kopuz Albay Kağan Yüzbaşıya destek gelene kadar ölmemeleri talimatını verir.