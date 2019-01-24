Savaşçı 60. yeni bölüm 2. fragman: Kılıç Timi’nin zorlu sınavı… (Savaşçı yeni bölüm fragman izle)

Savaşçı 60. bölüm fragmanı ile ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Savaşçı 60. yeni bölüm 2. fragmanda; Karon ve adamlarının saldırısı karşısında Türk Birliği askerleri zor durumda kalıyor. Onlara yardım etmek için Kılıç timi derhal harekete geçiyor. İlyas operasyon sırasında mayına basıyor. İlyas'ı kurtarmak için arkadaşları canla başla çalışıyor. İşte Savaşçı 60. bölüm fragmanları...

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 59. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Türk Dünyası askerleri zor durumda canlarını dişerine takıp çatışmaktadır. Bu sırada Kılıç Timi’ne ulaşmak için telsizden seslenirler ancak cevap alamazlar. Aynı anda Kılıç Timi de onlara ulaşmak için çabalamaktadır. Çatışmanın şiddeti her geçen dakika artmaktadır. Bu sırada vurulan ve uçurumun kenarına düşen Kağan Yüzbaşıyı İlyas kurtarmak için uğraşmaktadır. Kağan Yüzbaşı İlyas’tan elini bırakmasını ister ama İlyas’ın bunu yapmaya niyeti yoktur.

KILIÇ TİMİ VE TÜR DÜNYASI ASKERLERİ ZOR DURUMDA

Kağan Yüzbaşının annesi sıkıntılıdır. Oğlunun resmini eline alır. Bu sırada içeri gelen yeğeni neler olduğunu sorar. İçinde bir sıkıntı olduğunu söyler. Bu sırada Kopuz Albay’a gelen bir haber üzerine Kılıç Timi ve Türk Dünyası askerleri ile iletişimin kesildiği bildirilir. Kopuz Albay Kılıç Timi ve Türk Dünyası askerlerinin eğitimfaaliyetinde olduklarını iletişimin kesilmesinin mümkün olmadığını söyler. Ancak durumun ciddi olduğunu fakına varır ve karargaha geleceğini söyler.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

Çatışma sırasında Türk Dünyası askerlerinden biri şehit olur. Galip şehit olan askerin yanında Bayram Astsubay’a onun intikamını alacağına dair yemin eder. Türk Dünyası askerleri için artık yolun sonu gelmiştir. Düşman tarafından köşeye sıkıştırıldıkları anda Kılıç Timi imdada yetişir. Tüm teröristleri etkisiz hale getirirler.



KOPUZ ALBAY KARON’UN YAKASINA YAPIŞIYOR

Bu sırada Galip, intikam için teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristlerden birini vurur ancak vurduğu terörist ölmemiştir. Tam arkasından ateş edeceği sırada Eyüp teröristi vurur. Kopuz Albay karargaha geldiğinde Kılıç Timi ve Türk Dünyası askerlerinden hala haber alınamadığını öğrenir. Hücrede bulunan Karon’un yanına giderek yakasına yapışır ve bu işle bir alakası olup olmadığını sorar. Karon haberi olmadığını söyler ancak Kopuz Albay ikna olmamıştır.

KILIÇ TİMİ TERÖRİSTLERİN HAKKINDAN GELİYOR

Kılıç Timi tüm teröristlerin hakkından gelmiştir. Kalanlar da çareyi kaçmakta bulur. Kaçanlardan birini yakalayan Galip, şehit acısıyla onu arka arkaya yumruklar. Eyüp ona sonunda engel olur. Galip’in ardından bu kez bir yumruk da kendi atar.