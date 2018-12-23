Savaşçı 60. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Türk dünyası şehit veriyor! (Savaşçı 59. son bölüm izle)

Savaşçı'nın bu akşam yayınlanan yeni sezon 59. son bölümünde; Kılıç Timi ve Türk Dünyası askerlerinin saldırıya uğraması karargahta endişe ile karşılanırken, Kağan Yüzbaşının vurulup uçurumdan aşağıya düşmesini İlyas engellemeye çalışır. Karon'un Ruslara teslim edilmesinden sonra beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Kopuz Albay Kılıç Timi'nin yeni hedefinin Karabağ olduğunu açıklıyor. Peki Savaşçı dizisi 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 59. son bölümde yaşananlar…

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Savaşçı 59. son bölümü ile bu akşam Fox TV’de ekrana geldi. Savaşçı 59. son bölümde; Kağan Yüzbaşı vurulduktan sonra uçurumdan aşağı düşmek üzeredir yardımına gelen İlyas, düşmesini engellemek için insan üstü bir çaba gösterir. Kılıç Timi ve Türk Dünyası askerleri yoğun ateş altında bir çıkış arar. Lazar ve Velid ses getirecek bir eylemin peşindedir ve bu sırada Yüzbaşı Bahtiyar'ın da Azerbaycan'a gitmesi olayların seyrini değiştirecektir. Peki Savaşçı 60. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 59. bölüm özeti…

SAVAŞÇI 60. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Savaşçı yeni bölüm 60. bölüm fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ FRAGMAN

SAVAŞÇI 59. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Türk Dünyası askerleri zor durumda canlarını dişlerine takıp çatışmaktadır. Bu sırada Kılıç Timi’ne ulaşmak için telsizden seslenirler ancak cevap alamazlar. Aynı anda Kılıç Timi de onlara ulaşmak için çabalamaktadır. Çatışmanın şiddeti her geçen dakika artmaktadır. Bu sırada vurulan ve uçurumun kenarına düşen Kağan Yüzbaşıyı İlyas kurtarmak için uğraşmaktadır. Kağan Yüzbaşı İlyas’tan elini bırakmasını ister ama İlyas’ın bunu yapmaya niyeti yoktur.

KILIÇ TİMİ VE TÜR DÜNYASI ASKERLERİ ZOR DURUMDA

Kağan Yüzbaşının annesi sıkıntılıdır. Oğlunun resmini eline alır. Bu sırada içeri gelen yeğeni neler olduğunu sorar. İçinde bir sıkıntı olduğunu söyler. Bu sırada Kopuz Albay’a gelen bir haber üzerine Kılıç Timi ve Türk Dünyası askerleri ile iletişimin kesildiği bildirilir. Kopuz Albay Kılıç Timi ve Türk Dünyası askerlerinin eğitim faaliyetinde olduklarını iletişimin kesilmesinin mümkün olmadığını söyler. Ancak durumun ciddi olduğunu fakına varır ve karargaha geleceğini söyler.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

Çatışma sırasında Türk Dünyası askerlerinden biri şehit olur. Galip şehit olan askerin yanında Bayram Astsubay’a onun intikamını alacağına dair yemin eder. Türk Dünyası askerleri için artık yolun sonu gelmiştir. Düşman tarafından köşeye sıkıştırıldıkları anda Kılıç Timi imdada yetişir. Tüm teröristleri etkisiz hale getirirler.

KOPUZ ALBAY KARON’UN YAKASINA YAPIŞIYOR

Bu sırada Galip, intikam için teröristlerin peşine düşmüştür. Teröristlerden birini vurur ancak vurduğu terörist ölmemiştir. Tam arkasından ateş edeceği sırada Eyüp teröristi vurur. Kopuz Albay karargaha geldiğinde Kılıç Timi ve Türk Dünyası askerlerinden hala haber alınamadığını öğrenir. Hücrede bulunan Karon’un yanına giderek yakasına yapışır ve bu işle bir alakası olup olmadığını sorar. Karon haberi olmadığını söyler ancak Kopuz Albay ikna olmamıştır.

KILIÇ TİMİ TERÖRİSTLERİN HAKKINDAN GELİYOR

Kılıç Timi tüm teröristlerin hakkından gelmiştir. Kalanlar da çareyi kaçmakta bulur. Kaçanlardan birini yakalayan Galip, şehit acısıyla onu arka arkaya yumruklar. Eyüp ona sonunda engel olur. Galip’in ardından bu kez bir yumruk da kendi atar.