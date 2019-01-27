Savaşçı 61. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Karon’un planları bitmiyor! (Savaşçı 60. son bölüm izle)

Savaşçı'nın bu akşam yayınlanan yeni sezon 60. son bölümünde; Karon'un adamlarından köylüleri kurtarmak için harekete geçen Kılıç Timi tuzağı fark ediyor. Kopuz Albay timden haber alamayınca harekete geçer. Teröristlerin elinden kurtulmak isteyen Kağan Yüzbaşı ve Yörük Haydar'ın yaptıkları planı devreye sokarlar ancak beklenmedik bir durumla karşılaşırlar. Peki Savaşçı dizisi 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 60. son bölümde yaşananlar…

Savaşçı 60. son bölümü ile bu akşam Fox TV’de ekrana geldi. Savaşçı 60. son bölümde; Azeri savaşçı Mehmet Emin, Kılıç Timi’nin köylüleri teröristlerin elinden kurtulması için kendisini feda ediyor. Pilot Üsteğmen Funda ağlık raporunun sonucunu öğrenince şoke oluyor. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay’a Karon’un yok edilmesi için kritik bir emir veriyor. Peki Savaşçı 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 60. bölüm özeti…

SAVAŞÇI 61. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Savaşçı yeni bölüm 61. bölüm fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ FRAGMAN

SAVAŞÇI 60. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kılıç Timi’ni tuzağa düşürmeye çalışan Karon’un adamları başarılı olamaz. Lazar Karon’u arayarak haber verir. Tim tuzağı farkeder ve geri çekilir. Bu arada Bahtiyar yaralanmıştır. Bu arada Pilot Üsteğmen Funda Turaç için düzenlenen raporda bir daha uçmasının imkansız olduğu yönündedir. Funda gözyaşlarına boğulur.

LAZAR VE VELİD KILIÇ TİMİ’Nİ ARIYOR

Kılıç Timi köye gelir. Köyde hiç kimse yoktur. Fakat Mehmet Emin, Kağan yüzbaşıya köylülerin bulunduğu yeri gösterir. Velid’in adamları ise dışarlarda bir yerlerdedir. Köylüleri kurtarmak için bir plan yapılması gereklidir. Bu arada Velid’in adamları köylüleri ve Kılıç Timi’ni bulmak için köyün altını üstüne getirirler. Velid, Lazar’ı arayarak kimselerin olmadığını haber verince Lazar saklandıklarını söyler.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

KUTALMIŞ PAŞA’DAN TARİHİ EMİR

Kopuz Albay, Kılıç Timi’nde haber alamayınca Azeri Albay Cevher’i telefonla arar. Cevher Albay, Kılıç Timi’ni bulmak için bölgeye 5 tim çıkardığını anlatır ve bölgenin karışık olduğunu söyler. Kopuz Albay Kutalmış Paşa’nın yanına giderek durumu anlatır. Kutalmış Paşa, Karon’un işini bitirmeden hiç bir askerin karargaha dönmemesi emrini verir.

KOPUZ ALBAY HAREKETE GEÇİYOR

Teröristlerin geldiği haberi Kağan Yüzbaşıya haber verilir. Kopuz Albay, Kutalmış Paşa’dan aldığı emrin ardından hemen harekete geçer. Kopuz Albay’ın yanına gelen Seyfi, onlarla birlikte gelmek için izin ister. Bu arada Funda Üsteğmen Kopuz Albayı görmek için karargaha gelir fakat Kopuz Albay çoktan yola çıkmıştır. Funda geri dönerken Kutalmış Paşa onu görür. Kutalmış Paşa’ya durumu ile ilgili bilgi verir. Bundan sonra uçamayacağını ve geri hizmette görevine devam edeceğini ve kafasının çok karışık olduğunu anlatır.

MEHMET EMİN KENDİNİ FEDA EDİYOR

Yörük Haydar, köylülerin kurtarılması için yaptığı planı Kağan Yüzbaşıya anlatır. Kağan ve Haydar geride kalıp teröristlerle çatışırken diğerleri köylüleri alıp gideceklerdir. Tim harekete geçecekken Mehmet Emin el bombalarının pimini çekerek onlara gitmelerini söyler. Kağan Yüzbaşı Mehmet Emin’e karşı çıksa da onun geri adım atmaya niyeti yoktur. Dışarıya çıkar ve teröristlere teslim olacağını söyler. Selçuk Kağan yüzbaşıya durumu anlatır. Kağan Yüzbaşı müdahale etmemesini söyler. Mehmet Emin doğruca teröristlerin üzerine giderek bombaları patlatarak şehit olur.

KARON’DAN BEKLENMEDİK CEVAP

Kılıç Timi’nin diğer askerleri köylüler ile birlikte yola çıkarlar. Bahtiyar Mehmet Emin’in onları kurtarmak için kendini feda etmesinden dolayı perişan olmuştur. Bu arada Velid ve Lazar köye girmişlerdir. Velid dürbünle köylülerin ve Kılıç Timi’nin gittiklerini görür ve Lazar’a söyler. Lazar Karon’u arayarak durumu haber verir. Karon beklenmedik bir şekilde “bırakın gitsinler” der. Lazar çok şaşırır.