Savaşçı 63.yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kopuz Albay’dan şok tokat! (Savaşçı 62. son bölüm izle)

Savaşçı'nın bu akşam yayınlanan yeni sezon 62. son bölümünde; Kopuz Albay ve kardeşi Murat'ın karşılaşmaları karargahta gerilim dolu anların yaşanmasına neden oluyor. Murat abisinden yediği tokadın şokunu yaşarken en büyük şoku sorgu odasına alındığında yaşıyor. Kırlangıç Paşa Kopuz Albay'ı görmeye geliyor ancak Kopuz görüşmek istemiyor. Elsa ve Malik, Murat'ın sorguya alınması ile tedirgin olurken Kutalmış Paşa, Kopuz Albay'a sorguyu bitirmesi emrini veriyor. Peki Savaşçı dizisi 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 61. son bölümde yaşananlar…

Savaşçı 62. son bölümü ile bu akşam Fox TV’de ekrana geldi. Savaşçı 62. son bölümde; Kopuz Albay’ın kardeşi Murat’a kargahta tokat atıyor. Kırlangıç Paşa oğlu Kopuz’a yalvararak kardeşi ile barışmasını istiyor. Server Hanım, oğlu Kağan’ın bankadaki parasını ona sormadan bankadan çekip dükkan için veriyor. Bu arada Kutalmış Paşa terör odaklarının yeni eylem planlarıyla ilgili istihbaratı Albay Kopuz’a anlatıyor. Kopuz Albay ise Seyfi'yi araştırması için görevlendiriyor. Peki Savaşçı 63. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 62. bölüm özeti…

SAVAŞÇI 63. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Savaşçı yeni bölüm 63. bölüm fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ FRAGMAN

SAVAŞÇI 62. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Murat ağabeyi Halil İbrahim Kopuz’un karşısına çıkıyor. Albay Kopuz çok şaşırmıştır. Murat’a bir tokat atarken karagahtakiler neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Kopuz Albay emir astsubayına Murat’ı sorgu odasına almaları için emir veriyor. Herkes olayın şaşkınlığını yaşarken Kopuz Albay öfkeden odasındaki eşyaları tekmeliyor.

MURAT SORGU ODASINDA

Doğan, Kırlangıç Paşa’nın onu görmeye geldiğini Kopuz Albay’a iletiyor ancak Kopuz Albay hiç kimseyle görüşmek istemediğini söylüyor. Doğan Kırlangıç Paşa’ya durumu izah ediyor. Murat sorgu odasına alınmadan önce üzerindeki eşyaları teslim ediyor. Bu arada Esla karargahta olup biteni dinliyor. Murat’ın sorgu odasına alınması Melik’i çok endişenlendirmiştir ancak Elsa Murat’ın iplerinin onların elinde olduğunu söyleyerek hiç bir şey olmayacağı ile ilgili Melik’in rahatlamasını sağlıyor.

MURAT’I ŞOKE EDEN RESİMLER

Sorgu odasında Murat abisine neler olduğunu soruyor. Kopuz Albay elindeki dosyadan teröristlerin başındaki kişlerin kim olduğunu Murat’a anlatıyor. Resimlerden birinde Murat da görünmektedir. Bu insanlarla ne işi olduğunu sorduğunda Murat o kişilerin anlattığı kişiler olduğunu bilmediğini söylüyor. Kopuz Albay o insanlarla ne işi olduğunda Murat cevap veremiyor ama Kopuz Albay Murat’ın kumar alışkanlığını yüzüne vuruyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

KUTALMIŞ PAŞA’DAN SORGUYU BİTİR EMRİ

Kırlangıç Paşa dışarda Kopuz Albay ile görüşmek için ısrarla bekliyor. Murat abisine yemin ederek “bilmiyorum” derken bu sırada Kutalmış Paşa Kopuz’u dışarıya çağırıyor ve ona sorguyu bitirmesini ve kardeşini karşısına alarak adam gibi konuşmasını söylüyor. Server Hanım, Kubilay ve Birsen ile birlikte kiralayacakları dükkan için gerekli parayı çekmeye giderler. Parayı aldıktan sonra Kubilay’ı arayan Seyfi emlakçıda olduğunu ve onları beklediklerini haber veriyor.

KIRLANGIÇ PAŞA KOPUZ ALBAY’A YALVARIYOR

Kırlangıç Paşa Kopuz Albay ile görüşmeyi beklerken oğlu Murat’ı görüyor. Minibüsten inen Kırlangıç Paşa oğlu Murat’a sarılıyor. Murat’a abisi ile konuşup konuşmadığını sorunca Murat da sorgus odasındaki konuşmayı söylüyor. Kırlangıç Paşa ve Murat bankta otururken Kopuz Albay’ı görürüler. Kırlangıç Paşa oğluna yalvarıyor oturup konuşması için. Kopuz Albay’ın Murat’a gösterdiği teröristler ile ilgili sözleri gerilimi yükseltir. Kırlangıç Paşa sonunda “yeter” diyerek Kopuz Albay’ın sözlerini kesiyor. Kopuz Albay ve Murat’a dönerek birbirlerini dinlemesini istiyor.

KOPUZ ALBAY SEYFİ’Yİ ÇAĞIRIYOR

Kutalmış Paşa Genelkurmay’dan dönerken Kopuz Albay’ı arayarak haberlerin iyi olmadığını. Malum bölgede bir takım oluşumların işbirliği yaptıklarını ve Türkiye’nin başına yeni çoraplar ördüğünden bahsediyor. Kopuz Albay görüşmeden sonra Seyfi’yi arayarak evine gelmesini istiyor.