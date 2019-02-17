Savaşçı 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kılıç Timi için tehlike büyüyor! (Savaşçı 63. son bölüm izle)

Savaşçı yeni sezonu bu akşam FOX TV’de başladı. Yayınlanan Savaşçı son bölümde; Kılıç Timi operasyonda, Selçuk Astsubay ile irtibat kesiliyor. Emre ve Galip Kaan Yüzbaşı’dan habersiz Selçuk’u kurtarmak için harekete geçiyor. Selçuk, Velid’in elinde ölüm kalım savaşı veriyor. Kopuz Albay’ın bir iz bulması için görevlendirdiği Seyfi o izi buluyor. Ancak, o ize ulaşmak için biraz daha zaman istiyor. Peki Savaşçı dizisi 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 63. son bölümde yaşananlar…

Savaşçı 63. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Savaşçı 63. son bölümde Selçuk, Velid'in eline düştükten sonra arkadaşları onun için harekete geçiyor. Velid'in amacı tüm Kılıç Timi'ni ortadan kaldırmak. Bir yandan Kopuz Albay, diğer yanda Kılıç Timi düşmana göz açtırmamak için canını ortaya koyuyor. Peki Savaşçı 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 63. Bölüm özeti…

SAVAŞÇI 64. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Savaşçı yeni bölüm (64.bölüm) fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ FRAGMAN

SAVAŞÇI 63. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kılıç Timi, operasyona başlıyor. Omuz omuza yaşanan sıcak çatışmada Selçuk Astsubay ile irtibat kesiliyor. Emre ve Galip Selçuk'u kurtarmak için harekete geçiyor. Ama Kaan Yüzbaşı'nın durumdan haberi yok ve İlyas'a Emre ile Galip'in nerede olduğunu sert bir dille soruyor. Selçuk ise Velid'in ölüm tehditiyle karşı karşıya. Ancak Kılıç Timi'nin Selçuk'u kurtarabilmek için önce ateş çemberinden çıkması gerekiyor.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

KOPUZ ALBAY DESTEK TİMİNİ YOLLUYOR

Kopuz Albay çatışmadaki Kılıç Timi'ne destek olmak için Bahtiyar Yüzbaşı önderliğinde Türk Birliği askerlerini bölgeye gönderiyor. Ayrıca Selçuk'un yerinin bulunması için Seyfi'yi görevlendiriyor. Seyfi Selçuk'un izini buluyor ama biraz zamana ihtiyacı olduğunu Kopuz Albay'a bildiriyor. Kopuz Albay ise zamanı olmadığını söylüyor.

TEHLİKE BÜYÜYOR

Elsa ve Melik'in yeni hamlesi Kılıç Timi için tehlikeyi büyütüyor. Bu arada Funda Üsteğmen Kılıç Timi'ne destek olmak istiyor. Bu amaçla Kopuz Albay'a planını anlatıyor. Ancak Kılıç Timi için tehlike oldukça büyük.