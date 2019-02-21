Savaşçı 64. yeni bölüm fragmanı geldi! Yörük Haydar Selçuk’u bırakmıyor!

Savaşçı yeni bölüm (64. Bölüm) fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı. Heyecan dolu bir bölümden sonra gelen fragmanda; Selçuk'un üstünde zaman ayarlı bir bomba vardır ve patlamasına çok az bir zaman vardır. Onu kurtarmak için gelen Yörük Haydar, Astsubay Selçuk'a bir can borcu olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söyler. Kılıç Timi onları ararken bomba patlar... İşte Savaşçı 64. yeni bölüm fragmanı...

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Kılıç Timi, operasyona başlıyor. Omuz omuza yaşanan sıcak çatışmada Selçuk Astsubay ile irtibat kesiliyor. Emre ve Galip Selçuk'u kurtarmak için harekete geçiyor. Ama Kaan Yüzbaşı'nın durumdan haberi yok ve İlyas'a Emre ile Galip'in nerede olduğunu sert bir dille soruyor. Selçuk ise Velid'in ölüm tehditiyle karşı karşıya. Ancak Kılıç Timi'nin Selçuk'u kurtarabilmek için önce ateş çemberinden çıkması gerekiyor

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KOPUZ ALBAY DESTEK TİMİNİ YOLLUYOR

Kopuz Albay çatışmadaki Kılıç Timi'ne destek olmak için Bahtiyar Yüzbaşı önderliğinde Türk Birliği askerlerini bölgeye gönderiyor. Ayrıca Selçuk'un yerinin bulunması için Seyfi'yi görevlendiriyor. Seyfi Selçuk'un izini buluyor ama biraz zamana ihtiyacı olduğunu Kopuz Albay'a bildiriyor. Kopuz Albay ise zamanı olmadığını söylüyor.

TEHLİKE BÜYÜYOR

Elsa ve Melik'in yeni hamlesi Kılıç Timi için tehlikeyi büyütüyor. Bu arada Funda Üsteğmen Kılıç Timi'ne destek olmak istiyor. Bu amaçla Kopuz Albay'a planını anlatıyor. Ancak Kılıç Timi için tehlike oldukça büyük.