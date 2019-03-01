Savaşçı 65. yeni bölüm 2. fragmanı yayında! Melik’ten Kopuz ve Kılıç Timi’ne yeni tuzak!

Savaşçı yeni bölüm (65. Bölüm) 2. fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı. Yayınlanan yeni fragmanda; Kopuz Albay ve Kılıç Timi kendilerine kurulan tuzaktan kurtulmak için harekete geçiyor. Melik, Kopuz Albay ve Kılıç Timi'nin başına bela açmak niyetindedir ve bu uğurda Amerikalıları devreye sokuyor. İşte Savaşçı 65. yeni bölüm fragmanı...

SAVAŞÇI 65. BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 64. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Selçuk Astsubayın üzerindeki bomba patlamak üzeredir. Selçuk, Yörük Haydar’ın onu kurtarma çabalarına karşılık ondan dışarı çıkmasını istiyor. Ancak Haydar’ın geri çekilmek gibi bir niyeti yoktur. Bu sırada Yörük Haydar, Çiğdem Teğmene Kağan Yüzbaşıya haber vermesini söyler. Selçuk’un ısrarla dışarı çıkmasını istemesine rağmen Haydar, Selçuk’un onu ipten aldığı günü hatırlar ve ona “Sana bir can borcum var” der.

BOMBA PATLIYOR

Kağan Yüzbaşı durumu öğrenir öğrenmez Timle beraber onların bulunduğu binaya doğru harekete geçer. Binayı buldukları sırada içerden korkunç bir patlama sesi gelir. Kağan Yüzbaşı ve Kılıç Timi koşarak binadan içeri girerler. Bina harap hale gelmiştir. Kağan Yüzbaşı Selçuk ve diğerlerine seslenir. Kılıç Timi insanüstü bir çabayla binanın her yerinde onları arar ancak umutlar tükenmeye başlamıştır.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

KOPUZ ALBAY ZOR DURUMDA

Patlama haberini alan Kopuz Albay çok zor durumda kalır. Selçuk’tan gelecek haberi endişe ile bekleyen Astsubay Başak, Kopuz Albay’a bir gelişme olup olmadığını sorar. Kopuz herhangi bir haber olmadığını söyler ama bir yandan da bunu nasıl gizleyeceğini düşünmektedir.

ELSAVE MELİK’İN HAİN KUMPASI

Bu arada Elsa, Kopuz Albay ve Kılıç Timi ile silahla başa çıkamayacaklarının farkındadır. Durumu Melik’e anlatır. Kılıç Timi ve Albay Kopuz’u tamamen devre dışı bırakmak için büyük bir kumpas hazırlıyorlar. Kopuz Albay ve Kılıç Timi oynanan bu oyundan habersiz tehlikelinin içine doğru çekiliyor.