Savaşçı 65. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Selçuk kurtulacak mı? (Savaşçı 64. son bölüm izle)

Savaşçı 64. bölüm bu akşam FOX TV’de başladı. Yayınlanan Savaşçı son bölümde; Astsubay Selçuk bombalı tuzaktan kurtulmak istiyor ancak korkunç sona adım adım yaklaştığının da farkındadır. Yörük Haydar ise ona bir can borcu olduğunu söyleyerek bu tuzaktan kurtarmak için gayret sarf ediyor. Kağan Yüzbaşı ve Kılıç Timinin diğer üyeleri, haberi alır almaz onları bulmak için harekete geçiyor ancak yaşanan bir patlama herkesi şoke ediyor. Peki Savaşçı dizisi 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 64. son bölümde yaşananlar…

Savaşçı 64. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Savaşçı 64. son bölümde; Elsa ve Melik çatışarak alt edemeyeceklerini anladıkları Kopuz Albay ve Kılıç Timi’nden tamamen kurtulabilmek için hain bir kumpas hazırlıyor. Kopuz ve Kılıç Timi için hazırlanan bu sinsi plan devreye sokulurken yaklaşan tehlikenin boyutları da çok büyüktür. Peki Savaşçı 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 64. Bölüm özeti…

SAVAŞÇI 65. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Savaşçı yeni bölüm (65. bölüm) fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ FRAGMAN

SAVAŞÇI 64. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Selçuk Astsubayın üzerindeki bomba patlamak üzeredir. Selçuk, Yörük Haydar’ın onu kurtarma çabalarına karşılık ondan dışarı çıkmasını istiyor. Ancak Haydar’ın geri çekilmek gibi bir niyeti yoktur. Bu sırada Yörük Haydar, Çiğdem Teğmene Kağan Yüzbaşıya haber vermesini söyler. Selçuk’un ısrarla dışarı çıkmasını istemesine rağmen Haydar, Selçuk’un onu ipten aldığı günü hatırlar ve ona “Sana bir can borcum var” der.

BOMBA PATLIYOR

Kağan Yüzbaşı durumu öğrenir öğrenmez Timle beraber onların bulunduğu binaya doğru harekete geçer. Binayı buldukları sırada içerden korkunç bir patlama sesi gelir. Kağan Yüzbaşı ve Kılıç Timi koşarak binadan içeri girerler. Bina harap hale gelmiştir. Kağan Yüzbaşı Selçuk ve diğerlerine seslenir. Kılıç Timi insanüstü bir çabayla binanın her yerinde onları arar ancak umutlar tükenmeye başlamıştır.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

KOPUZ ALBAY ZOR DURUMDA

Patlama haberini alan Kopuz Albay çok zor durumda kalır. Selçuk’tan gelecek haberi endişe ile bekleyen Astsubay Başak, Kopuz Albay’a bir gelişme olup olmadığını sorar. Kopuz herhangi bir haber olmadığını söyler ama bir yandan da bunu nasıl gizleyeceğini düşünmektedir.

ELSA VE MELİK’İN HAİN KUMPASI

Bu arada Elsa, Kopuz Albay ve Kılıç Timi ile silahla başa çıkamayacaklarının farkındadır. Durumu Melik’e anlatır. Kılıç Timi ve Albay Kopuz’u tamamen devre dışı bırakmak için büyük bir kumpas hazırlıyorlar. Kopuz Albay ve Kılıç Timi oynanan bu oyundan habersiz tehlikelinin içine doğru çekiliyor.