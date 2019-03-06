Savaşçı 66. yeni bölüm fragmanı geldi! Kopuz Albay Elsa ile karşı karşıya

Savaşçı 66. yeni bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı. Savaşçı yeni fragmanda, Velid Murat ile birlikte abisi ve Kılıç Timi'nin karşısına çıkıyor. Karşılıklı olarak silahlar çekiliyor. Kopuz, Amerikalı Albay Levinson'a meydan okuyor. Levinson harekete geçiyor. Melik, Elsa'ya sahaya inip kendi silahlarını kendilerinin ateşlemesi gerektiği söylüyor. Elsa ve Kopuz Albay yüz yüze geliyor. İşte Savaşçı 66. yeni bölüm fragmanı...

SAVAŞÇI 66. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 65. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kağan Bozok ve Yörük Haydar savcılığa gitmek için polis aracına bindikleri sırada yüz maskeli kişiler tarafından baskın yapılır. Polisleri ellerindeki silahlardan çıkan iğnelerle bayıltırlar. Yörük Haydar neler olduğunu anlamaya çalışırken, Kağan Bozok sessizce olanları izlemektedir.

KAĞAN VE HAYDAR KAÇIRILIYOR

Polisleri etkisiz hale getirdikten sonra Kağan Bozok ve Yörük Haydar’ı polis aracından çıkaran maskeli kişiler onları kendi araçlarına bindirerek bilinmeyen bir yöne doğru hareket ederler. Yörük Haydar, bu kişilerin kim olduğunu sorar ancak bir cevap alamaz.

KUTALMIŞ PAŞA TUZAĞI KURANLARIN PEŞİNDE

Karargahta Yörük Haydar ve Kağan’ın olayın yankıları sürerken, Kopuz Albay ile Bayram, Galip ve Emre

Astsubaylar'dan da haber alınamamaktadır. Kutalmış Paşa bir yandan onlara ulaşmaya

çalışırken, diğer yandan da onları tuzağa düşürenleri bulmak için harekete geçer.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

Kağan ve Haydar’ın kaçırıldığını öğrenen Elsa, Melik’e “Suçsuzluklarını ispat etmeye çalışıyorlar ama her hamlelerinde daha da batıyorlar” diyor. Bu sırada polis onları yakalamak için birçok noktaya baskın düzenliyor.

AMAÇ OYUNU BOZMAK!

Kağan ve Haydar’ı polisin elinden kaçıranların Kılıç Timi’nden Kopuz Albay ile Bayram, Galip ve Emre

olduğu ortaya çıkıyor. Bu planı yapan da Kopuz Albay’dır. Kopuz Albay’ın amacı kendisine ve Kılıç Timi’ne oynanan bu büyük oyunu bozmaktır. Kılıç Timi’ne planını anlatır.

KOPUZ ALBAY VE KILIÇ TİMİ HAREKETE GEÇİYOR

Galip ve Emre Kılıç Timi’ne kurulan bu tuzağın planlayıcılarının peşlerindedir. Ancak onlar kurtulmaya çalıştıkça daha büyük bir girdabın içine girdiklerini fark ederler. Artık Kopuz Albay ve Kılıç Timi için harekete geçme zamanı gelmiştir.

“ŞEREF İÇİN, ONUR İÇİN VATAN İÇİN”

Kopuz Albay, Kutalmış Paşa’yı planlarından haberdar eder. Kutalmış Paşa’ya “Kendilerine kurulan kumpastan kurtulmak istedikleri için bu yola başvurduklarını anlatır. Ona “Ben 14 yaşımdan beri o üniformayı şerefimle giyiyorum. Bu çocuklar da o üniforma için, şerefleri için, onurları için vatan için kanlarını canlarını verdiler” der.

MELİK VE ELSA SON KOZLARINI OYNUYOR

Bu arada Melik Kopuz Albay ve Kılıç Timi’ne daha büyük bir bela açmak niyetindedir. Bunun için Suriye’de bulunan Amerikalı Albay Levinson’u arayarak durumu bildirir. Bundan sonra Kılıç Timi için yeni bir savaşın başlaması an meselesidir.