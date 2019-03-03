Savaşçı 66. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Melik ve Elsa son kozunu oynuyor! (Savaşçı 65. son bölüm izle)

Savaşçı 65. bölüm bu akşam FOX TV’de başladı. Yayınlanan Savaşçı son bölümde; Yörük Haydar ve Kağan Yüzbaşı'nın cinayetle suçlanması herkesi şoke ediyor. Karargahta olayın yankıları sürerken Kağan ve Haydar'ı yüzü maskeli ve kimliği belirsiz kişiler kaçırıyor. Bu arada Kopuz Albay, Emre, Bayram ve Galip'te ortalıktan kayboluyor. Elsa ve Melik için artık Ankara'da kalmak güvenli olmaktan çıkıyor. Kopuz Albay kendilerine kurulan bu tuzaktan kurtulmak için plan yapıyor. Peki Savaşçı dizisi 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 65. son bölümde yaşananlar…

Savaşçı 65. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Savaşçı 64. son bölümde; Kağan Bozok ve Yörük Haydar’ın kaçırılması ile gerilim daha da artıyor. Kutalmış Paşa, Kılıç Timi’ne tuzak kuranların kimliğini deşifre etmek için uğraşırken Kopuz Albay ile birlikte Timden bazı astsubayların da ortadan kaybolması işleri çığrından çıkarıyor. Kutalmış Paşa telefonla konuştuğu kişiye “Ya çocuklarım buraya sağ salim dönecek ya da sen izin vereceksin ben de onlarla birlikte kara toprağın altına gireceğim” diyor. Bu arada yaşananlardan habersiz olan Murat’ı da yanlarına alan Elsa ve Melik Kopuz Albay ve Kılıç Timi’ni köşeye skıştırmak için yeni bir planı devreye sokuyor. Peki Savaşçı 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 65. Bölüm özeti…

SAVAŞÇI 65. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Savaşçı yeni bölüm (65. Bölüm) fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ FRAGMAN

SAVAŞÇI 65. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kağan Bozok ve Yörük Haydar savcılağa gitmek için polis aracına bindikleri sırada yüz maskeli kişiler tarafından baskın yapılır. Polisleri ellerindeki silahlardan çıkan iğnelerle bayıltırlar. Yörük Haydar neler olduğunu anlamaya çalışırken, Kağan Bozok sessizce olanları izlemektedir.

KAĞAN VE HAYDAR KAÇIRILIYOR

Polisleri etkisiz hale getirdikten sonra Kağan Bozok ve Yörük Haydar’ı polis aracından çıkaran maskeli kişiler onları kendi araçlarına bindirerek bilinmeyen bir yöne doğru hareket ederler. Yörük Haydar, bu kişilerin kim olduğunu sorar ancak bir cevap alamaz.

KUTALMIŞ PAŞA TUZAĞI KURANLARIN PEŞİNDE

Karargahta Yörük Haydar ve Kağan’ın olayın yankıları sürerken, Kopuz Albay ile Bayram, Galip ve Emre

Astsubaylar'dan da haber alınamamaktadır. Kutalmış Paşa bir yandan onlara ulaşmaya

çalışırken, diğer yandan da onları tuzağa düşürenleri bulmak için harekete geçer.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

Kağan ve Haydar’ın kaçırıldığını öğrenen Elsa, Melik’e “Suçsuzluklarını ispat etmeye çalışıyorlar ama her hamlelerinde daha da batıyorlar” diyor. Bu sırada polis onları yakalamak için birçok noktaya baskın düzenliyor.

AMAÇ OYUNU BOZMAK!

Kağan ve Haydar’ı polisin elinden kaçıranların Kılıç Timi’nden Kopuz Albay ile Bayram, Galip ve Emre

olduğu ortaya çıkıyor. Bu planı yapan da Kopuz Albay’dır. Kopuz Albay’ın amacı kendisine ve Kılıç Timi’ne oynanan bu büyük oyunu bozmaktır. Kılıç Timi’ne planını anlatır.

KOPUZ ALBAY VE KILIÇ TİMİ HAREKETE GEÇİYOR

Galip ve Emre Kılıç Timi’ne kurulan bu tuzağın planlayıcılarının peşlerindedir. Ancak onlar kurtulmaya çalıştıkça daha büyük bir girdabın içine girdiklerini farkederler. Artık Kopuz Albay ve Kılıç Timi için harekete geçme zamanı gelmiştir.

“ŞEREF İÇİN, ONUR İÇİN VATAN İÇİN”

Kopuz Albay, Kutalmış Paşa’yı planlarından haberdar eder. Kutalmış Paşa’ya “Kendilerine kurulan kumpastan kurtulmak istedikleri için bu yola başvurduklarını anlatır. Ona “Ben 14 yaşımdan beri o üniformayı şerefimle giyiyorum. Bu çocuklar da o üniforma için, şerefleri için, onurları için vatan için kanlarını canlarını verdiler” der.

MELİK VE ELSA SON KOZLARINI OYNUYOR

Bu arada Melik Kopuz Albay ve Kılıç Timi’ne daha büyük bir bela açmak niyetindedir. Bunun için Suriye’de bulunan Amerikalı Albay Levinson’u arayarak durumu bildirir. Bundan sonra Kılıç Timi için yeni bir savaşın başlaması an meselesidir.