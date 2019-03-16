Savaşçı 67. yeni bölüm 2. fragmanı yayında: Çiğdem yaşıyor mu?

Savaşçı yeni bölüm (67. Bölüm) 2. fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı. Savaşçı dizisinin yeni fragmanında; Kılıç Timi, Türkiye'ye soydaşlarına doğru gelen insanları korumak için canını dişine takıp mücadeleye girişiyor. Çiğdem Teğmen küçük çocuğu kurtarmaya çalışırken atılan bir roket bulundukları yere isabet ediyor. Patlamanın ardından Çiğdem ve hayatını riske attığı çocuğun kurtulup kurtulamadığı merak ediliyor. İşte Savaşçı 67. yeni bölüm fragmanı...

SAVAŞÇI 67. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

SAVAŞÇI 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 66. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kopuz Albay ve Kılıç Timi, Amerikalı Yarbay Levinson ve askerleri ile karşı karşıyadır. Yaşanan çatışmaların ardından Kopuz ve Kılıç Timi zor durumdadır. Mermileri bitmek üzeredir. Kopuz Albay yakın muharebeye hazırlanma emri verir.

FUNDA İMDADA YETİŞİYOR

Bu sırada, Lazar’ı Kopuz Albay’ın elinden almaya çalışan Levinson, Üsteğmen Funda Turaç’ın kullandığı helikopterden aşağıya bırakılan bir paketi görünce şoke olur. Kopuz Albay ve Tim için hayati öneme sahip olan pakette cephane ve Türk ordusunun üniformaları vardır.

KOPUZ’DAN LEVİNSON’A: TESLİM OLUN!

Bu sırada Velid Levinson’un yanına giderek “Neden saldırmıyoruz?” der. Ancak Levinson Velid’i şoke eden bir cevap verir. Kopuz, Kağan, Haydar, Bayram, Emre ve Galip ile birlikte Amerikalı askerlerin olduğu bölgeye doğru harekte eder. Levinson Kopuz ve Kılıç Timi’nin ne yapmaya çalıştığını anlamaya çalışır. Kopuz Albay Levinson’a silaharını bırakıp teslim olması emrini verir.

LEVİNSON ÇİLEDEN ÇIKIYOR

Levinson çileden çıkmıştır. Kopuz Albay’ın bu özgüvenli davranışı Levinson’u çileden çıkarır. Kopuz’a “seni öldüreceğim” karşılığını verir. Levinson askerlerine onu vurması talimatını verdiği sırada Türk Birliği askerleri ile birlikte Teğmen Çiğdem ve diğerleri de onları gözlemektedir.

SELÇUK AMERİKAN ASKERİNİ VURUYOR.

Levinson’un yanına giden bir asker, Türk askerlerinin onlarla konuştuğunu söyleyerek eğer saldırırlarsa misli ile karşılık görecekleri mesajını iletir. Telsizden Çiğdem’e “Sen bize bir şey yapamazsın” der. Levinson’un bu tavrı karşısında çaresiz kalan Çiğdem, Selçuk’a vur emri verir. Selçuk amerikan askerini vurur. Levinson diğer askere Kopuz’u vurmasını emreder ancak Selçuk onu da vurur. Çiğdem, telsizden Kopuz Albay’a onları koruduklarını ve yolun açık olduğunu bildirir. Kopuz ve Kılıç Timi harekete geçer.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

MURAT LEVİNSON’UN ELİNDE

Levinson son kozunu oynar. Velid’e işaret eder ve Kopuz’un kardeşi Murat’ı getirirler. Murat’ın gözleri ve elleri bağlanmış şekilde gören Kopuz Albay gözlerine inanamaz. Murat “Abi” diye seslenince Velid silahını ateşler. Lazar'a karşılık kardeşinin hayatıyla tehdit edilen Kopuz, verdiği beklenmedik kararla başta Murat Kopuz olmak üzere, Yarbay Levinson dahil herkesi şaşırtır.

KOPUZ: SENİN GİBİ BİR KÖPEĞE PABUÇ BIRAKMAM

Kopuz Albay, “Benim üzerimde bu üniforma varken ben senin gibi bir köpeğe pabuç bırakmam Levinson” diyerek Levinson’a göz dağı verir ve onun son kozunu da boşa çıkarır. Levinson ne yapacağını şaşırmıştır.

KOPUZ’DAN MİSİLLEME

Bu arada Melik, yaşanan son gelişmelerden sonra Elsa’ya “Artık sahaya inip kendi silahımızı kendimiz ateşleyelim” der. Elsa bu teklifi çok olumlu bulur. Melik ve Elsa ile birlikte hareket eden Levinson, Kopuz Albay’dan intikam almak için yeni bir hamle yapar. Ancak Kopuz Albay’ın bu hamle karşısında yaptığı misilleme Levinson’un kaderini belirler.