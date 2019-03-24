Savaşçı 69. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kağan’ın zor kararı! (Savaşçı 68. son bölüm izle)

Savaşçı 68. bölüm bu akşam FOX TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Yayınlanan Savaşçı son bölümde; Lazar ve Velid'in elinden Kürşat'ı kurtarmak isteyen Çiğdem Teğmenin asker olduğu anlaşılıyor. Yapılan roketatarlı saldırıdan kılpayı kurtulan Çiğdem şimdi çok daha büyük bir tehlike altındadır. Kılıç Timi, onu kurtarmak zamanla yarışırken, Kağan ve Haydar’ın verdiği karar, hem Kopuz Albay’ı hem de Kılıç Timi’ni zor bir tercihle karşı karşıya bırakıyor. Diğer tarafta ise Murat Elsa ve Melik ile ilgili bilgi toplamak için canını ortaya koyuyor. Peki Savaşçı dizisi 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 68. son bölümde yaşananlar…

Savaşçı 68. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Savaşçı 68. son bölümde; Çiğdem Teğmenin teröristlerin elinde olduğu haberi karargahta duyuluyor ve gerilim yükseliyor. Kutalmış, Çiğdem’in şehit babasının emaneti olduğunu ve mutlaka kurtarılmasını söylüyor. Kağan ve Haydar Çiğdem’in sağ salim kurtarılması için hayati ve zor bir karar veriyor. Kağan Kılıç Timi’ne Çiğdem’i ne pahasına olursa olsun bulacaklarını çünkü onların geride adam bırakmadıklarını söylüyor. Bu sırada Çiğdem ise ölüm kalım savaşı veriyor. Murat Elsa ve Melik ile ilgili istihbarat yapmak için kendini riske atıyor ve ölümle burun buruna geliyor. Peki Savaşçı 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 68. Bölüm özeti…

SAVAŞÇI 69. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Savaşçı yeni bölüm (69. Bölüm) fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ FRAGMAN

SAVAŞÇI 68. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Kılıç Timi soydaşları teröristlerin elinden kurtarmak için canla başla mücadele ederken, Astsubay İlyas, Kağan ve Yörük Haydar’a Çiğdem Teğmen’in çocuğu kurtardığını ancak roketli saldırının ardından onunla telsiz irtibatını kaybettiğini açıklar. Yörük Haydar duydukları karşınında şoke olur.

ÇİĞDEM TERÖRİSTİ BIÇAKLIYOR

Kağan telsizden Çiğdem’e seslenir ancak ondan herhangi bir cevap alamaz. Moraller bozulmuştur. Bu sırada yaralı olan Çiğdem teröristlerin elinden kurtulmaya çalışmaktadır. Peşinden bir teröristin geldiğini görünce hemen üzerine atılır. Onu altına ladıktan sonra bıçağını çekip öldürmeye çalışır. Ancak terörist direnir. Yaralı olan koluna doğru baskı yapar. Çiğdem’in acısı aryarken son bir hamle ile bıçağı saplar ve onu öldürür.

ÇİĞDEM’DEN ZOR KARAR

Öldürdüğü teröristin silahını alan Çiğdem “şimdi görürsünüz” diyerek yeni bir savaşa hazırlanırken kurtardığı Kürşat’ın onların elinde olduğunu görür. Ateş açtığında Kürşat’ı da vurabileceğini düşünen Çiğdem çaresizlik içinde ne yapacağını düşünür. Bu sefer Kürşat’ı almadan gitmeyeceğine ant içer. Kürşat teröristler ile birlikte giderken Çiğdem önemli ve zor bir karar alır.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

Soydaşları korumak isterken ateş altında kalan Kılıç Timi’nden Galip telsizle Kağan Bozok’a durumu bildirir. Kağan’a soydaşları korumakta güçlük çektikleri bilgisini verir. Bu sırada Çiğdem öldürdüğü teröristin kıyafetlerini giyemiştir. Onların peşine takılır. Galip, Kağan’a teröristlerin etraflarını çevirdiklerini ve yaklaştıklarını bildirir.

KILIÇ TİMİ GERİ ÇEKİLİYOR

Kağan Bozok, soydaşların daha önemli olduğunu söyleyerek Kılıç Timi’ne geri çekilme emrini verir. Haydar bu karar sonrasında “Çiğdem’i burada mı bırakacağız?” diyerek tepki gösterir. Kağan aldıkları emri yerine uygulayacaklarını ve geri döneceklerini söylerken Yörük’ün itirazına rağmen geri çekileceklerini sert sözlerle tekrar ifade eder.

HAYDAR’IN HAYKIRIŞI

Haydar diğerleri çekilirken kararsız kalmıştır. Çiğdem’i nasıl kurtaracağını düşünürken hırsla ayağa kalkarak teröristlere kurşun yağdırı. durumu gören Bayram onun yanına giderek “Haydi gidiyoruz” deyince, Haydar gidemeyeceğini Çiğdem’i orada bırakamayacağını haykırır.

ÇİĞDEM FARK EDİLİYOR

Çiğdem teröristlerin peşinden giderken Kürşat’ın yere düştüğünü görür. Ayağını burktuğunu söyleyen Kürşat’ı yerden kalması için zorlarlar. Kürşat direnince onu öldürmekle tehdit ederler. Bu sırada silahını doğrultan Çiğdem’i gören diğer terörist onun kim olduğunu sorar. Terörist silahını ona doğrultur ve tekrar kim olduğunu sorar. Çiğdem yüzünü açar ve kimliğini onlara açıklar.

KAĞAN’IN ÇARESİZLİĞİ

Çiğdem Teğmen’in teröristlerin elinde olduğu bilgisi karargaha ulaşır. Kutalmış Paşa, Kopuz Albay’a Çiğdem’in şehit babasının emaneti olduğunu ve mutlaka kurtarılması gerektiğini söyler. Yörük Haydar Çiğdem’in durumundan dolayı Kağan’a tepkilidir. Haydar’ın tavırları Kağan’ı da zor durumda bırakmıştır. İçindeki öfke patlama noktasına gelen Kağan sonunda isyan eder. Haydar’a öfkeli bir şekilde, “Bir yanda o kız canı ile cebelleşiyor bir yanda aldığım emir var ve biz buradayız. Ben ne yapacağımızı bilmiyorum” der.