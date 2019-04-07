Savaşçı 70. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Kağan ve Haydar ölüme yürüyor! (Savaşçı 69. son bölüm izle)

Savaşçı 69. bölüm bu akşam FOX TV ekranlarında seyirci karşısına çıktı. Yayınlanan Savaşçı son bölümde; Hastaneye yetiştirilen Çiğdem Teğmen’in hayati tehlikesi sürüyor. Melik ve adamlarına kafa tutan Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar’ın akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor. Melik Kağan ve Haydar için işaretini veriyor. Komutanlarını geride bırakmış olan Kılıç Timi onları kurtarmak için geri dönmekte diretiyor. Kutalmış Paşa ve Kopuz Albay'dan hiç beklenmedik bir hamle geliyor. Peki Savaşçı dizisi 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 69. son bölümde yaşananlar…

Savaşçı 69. son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Savaşçı 69. son bölümde; Kağan ve Haydar’ın başları idam sehpasında artık sayılı dakikalar kalmıştır. Melik işareti veriyor. Karargahta bir yandan durumu kritik olan Çiğdem diğer yanda Kağan ve Haydar yüzbaşılar yüzünde gerginlik had safhaya çıkıyor. Kılıç Timi komutanlarını kurtarmak için geri dönmek istiyor ancak beklenmedik olaylarla yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyorlar. Kutalmış ve Kopuz’un gizli hamlesi ise olayların seyrini değiştiriyor. Peki Savaşçı 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 69. Bölüm özeti…

SAVAŞÇI 70. YENİ FRAGMAN GELDİ Mİ?

Savaşçı yeni bölüm (70. bölüm) fragmanı henüz FOX TV tarafından yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki sayfa linkinden izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI DİZİSİ YENİ FRAGMAN

SAVAŞÇI 69. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Çiğdem Teğmen’in durumu kötüye gitmektedir. Bayram Astsubay Funda’ya acil iniş yapmak zorunda olduklarını Çiğdem’in durumunun kötüleştiğini söyler. Funda karargahta Kopuz Albayî bilgilendirerek hastaneye acil olarak iniş yapmak istediklerini bildirir. Bu sırada telsiz konuşmalarına şahit olan Doğan gözyaşlarına boğulur. Kopuz Albay Doğan’ı yatıştırmaya çalışır.

ÇİĞDEM AMELİYATA ALINIYOR

Funda helikopteri hastanenin bahçesine indirir. Funda’yı acil müdahale odasına alırlar. Doktor ameliyathanenin hazırlanmasını ister. Enfeksiyon tüm vücuda yayılmıştır. Kılıç Timi Çiğdem için dua etmektedir. Çiğdem ameliyata alınır. Doğan ve Kılıç Timi için gergin bekleyiş başlamıştır.

KOPUZ’DAN SEYFİ’YE YENİ GÖREV

Çiğdem Teğmen’in ameliyata alındığını haber alan Seyfi acele olarak karargaha çağrılır. Kopuz Albay’ın odasına giren Seyfi’ye acil olarak Irak’a gitmesi talimatı verilir. Kopuz, Kağan ve Haydar’ın Lazar’ın elinde olduğunu söyleyerek ondan bölgede araştırma yapmasını onları nereye götürdüklerini öğrenmelerini ister.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

Bayram Astsubay karısını arara. Hatice’ye Çiğdem’in durumunun çok kötü olduğunu onu ameliyata aldıklarını söyler. Bu sırada Emre, Bayram’ın telefonda konuştuğunu görünce yanına gider. Ona “Kağan ve Haydar’dan haber mi var” diye sorar. Bayram başını olumsuz anlamında sallar ve bekleyeceğiz der. Emre çılgına döner daha ne kadar bekleyeceklerini sorar. Bayram ona sakin olmasını söyler.

SELVER KAĞAN’I SORUYOR

Bu sırada hastaneye gelen Selver, Bayram’a Çiğdem’in durumunu sorar. Bayram Çiğdem’in hala ameliyatta olduğunu kendilerinin de beklediğini söyler. Selver, Kılıç Timi’ndeki herkesin orda olduğunu Kağan ve Haydar’ın olmadığını görünce meraklanır. Bayram’a onların nerede olduğunu sorar. Bayram ne diyeceğini bilemez. Sonunda onların görevinin devam ettiğini söyleyince Selver ikna olmaz “Siz Tim değil misiniz? Siz burdasınız onlar niye yok? Yoksa onlara birşey mi oldu? diye sorar.

ÇİĞDEM’İN DURUMU KRİTİK

Ameliyattan çıkan doktor, Çiğdem’in durumunu soran Bayram’a hayati tehlikesinin devam ettiğini beklemekten başka yapılacak bir şey olmadığını söyler. Çiğdem’i yoğun bakıma alırlar. Bu arada Haydar ve Kağan teröristlerin arasında Lazar’ın yanına gelir. Haydar’a burada artistlik sökmez deyince suratına okkalı bir tükürük yer. Haydar’a vurmaya hazırlanırken Kağan’ın tekmesiyle kendini yerde bulur.

MELİK KENDİNİ TANITIYOR

Olan biteni içeride seyreden Melik dışarı çıkar. Kağan ve Haydar onun kim olduğunu merak eder. Melik yeni patron olduğunu söyler. Ardından “İlerde adımı çok duyarsınız ama o kadar vaktiniz olmayacak” der. Kağan ne demek istediğini sorunca olacakları anlatır. Teröristlerden ikisi meydana ağaç kütükleri getirir. Kağan ve Haydar’ı diz çöktürürler. Onları idam edecektir. Kağan Haydar’a “hakkını helal et kardeşim” der o da “helal olsun gardaş sen de helal et” der.

KAĞAN VE HAYDAR İDAM SEHPASINDA

Kağan Melik’in yüzüne bakarak “Vatan sağ olsun. Büyük Türk Millet var olsun” derken Haydar da “Tanrı Türk’ü korusun” der. Kağan Haydar’a dönere “Şerefti” derken Haydar da “O şeref bana ait” diye cevap verir. Kağan ve Haydar’ın kafasını idam sehpasına yerleştirirler. Bu sırada Lazar ve Velid Melik’in vereceği kararı merak eder. Melik idamı gerçekleştirecekleri işaretini verir.