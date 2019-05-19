Savaşçı 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Malik’ten Kılıç Timi’ne büyük tuzak! (Erkenci Kuş 75. Son bölüm izle)

Savaşçı 75. Son bölümü yayınlandı. Savaşçı dizisi son bölümde; Amacına ulaşan Melik, Kağan ve Yörük Haydar'ı esir alıyor. İki askeri öldürme planları yapılırken Albay Kopuz, Kağan ve Haydar'ın yerlerini tespit ediyor. Ancak Kılıç Timi büyük bir tuzak içerisinde olduklarını bilmiyorlardır. Peki Savaşçı 76. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte son bölümde yaşananlar ve 75. Bölüm izleme linki...

Savaşçı 75. son bölümü ile bu akşam FOX TV’de yayınlandı. Kopuz, Kağan ve Haydar’ın açığa çıktığı bilgisini Kutalmış Paşa’ya veriyor. Melik’in elinde olan Kağan ve Haydar’ı kurtarmak için Kılıç Timi harekete geçiyor. Melik Kılıç Timi’nin bölgeye geldiğini duyunca hepsinin öldürülmesi talimatını veriyor. Kutalmış Paşa Kağan ve Haydar’ın Amerikalıların denizaşırı hapishanesine gönderileceğini duyunca deliye dönüyor. Savaşçı son bölümde başka neler oldu? Savaşçı 76. yeni bölüm fragmanında cevap bekleyen sorular neler?

SAVAŞÇI 76. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı 76. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SAVAŞÇI 75. BÖLÜMDE NELER OLDU? İŞTE SON BÖLÜM ÖZETİ…

Melik amacına ulaşmış, Kağan ve Yörük Haydar'ı öldürmek için silahını doğrulturken Albay Kopuz askerlerinin en son irtibat kurduğu yeri tespit eder. Kılıç Timi'yle birlikte Turan Timi'ni Yüzbaşı Bahtiyar komutasında operasyona çıkarır. İki Tim Kağan'la Haydar Yüzbaşı'yı kurtarmak için acele etse de, büyük bir kumpasla karşı karşıya kalırlar.

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

Komutanlarının akibetini öğrenemeyen Kılıç Timi ve Turan Timi'nin dönüş yolunda beklenmedik bir şekilde karargahla irtibatlarının kesilmesi, olayları daha da içinden çıkılmaz bir noktaya getirir. Gerilim gittikçe yükselirken iki tim Melik'in onlar için hazırladığı tuzağa adım adım ilerlemektedir…