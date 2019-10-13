Savaşçı 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 77. son bölüm izle

Savaşçı dizisinin son bölümünde; her yönden baskı altında olan General Ahmet Kutalmış, bu kez sınavların en büyüğüyle karşı karşıyadır. Türkiye’ye karşı kurulmuş olan bütün terör örgütlerini bir araya getirerek, büyük bir güç elde etme peşinde olan, uluslararası bir terör ağına karşı mücadele etmek zorundadır. Ancak Teğmen Çiğdem Ülgen'in fark ettiği önemli bir ayrıntı olayların seyrini değiştirir ve Albay İbrahim Kopuz, Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt başta olmak üzere, her biri başka bir tarafa dağılan Kılıç Timi'ni tekrar bir araya getirmek için hamlesini yapar.

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SAVAŞÇI FRAGMAN

SAVAŞÇI 77. SON BÖLÜM İZLE

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid'in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi'yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda'nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik'i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri'nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı'yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.