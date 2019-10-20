Savaşçı 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 78. son bölüm izle

Savaşçı 78. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levenoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Yüzbaşı Kağan Bozok komutasında bir araya gelen Kılıç Timi’nin ilk görevi, Markus’un elindeki, İlyas’ın da içinde olduğu Kartal Timi’ni kurtarmaktır. Yeni bölümde neler olacak? Peki Savaşçı 79. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 78. son bölüm izleme linki...

Savaşçı dizisinin son bölümünde; Kılıç Timi, Kopuz Albay'ın planıyla adım adım hedefe yürürken, terörist ele başı Markus'un kafasına silah dayadığı Başçavuş Ali Çekiç için, zaman tükenmiştir. Astsubay İlyas, Ali Başçavuşu kurtarmak için çareler ararken, Kılıç Timi'nin hamlesi işe yarayacak mıdır?

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI FRAGMAN

SAVAŞÇI SON BÖLÜM İZLE

Diğer taraftan karargahta herkesi şok eden bir gelişme yaşanır. Kopuz Albay'ın dikkatini çeken bir detay, Kutalmış Paşa'nın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gösterir. Kopuz Albay hemen harekete geçerken, şimdi Ankara'da da zamana karşı bir yarış başlamıştır.

Astsubay Bayram Bayat yere döşenmiş olan bombayı fark etse de, Velid'in butona basmasıyla bombalar infilak eder. Her şeye şahit olan Kağan ve Yörük Haydar arkadaşlarının akıbetini öğrenmek için acele ederler. Ancak çatışma seslerinin duyulduğu köydeki teröristleri de durdurmak zorundadırlar. Karargahta ise Kılıç Timi'yle irtibat kurulamadığı için endişeli bekleyiş sürerken, Üsteğmen Funda'nın bir ayrıntıyı göz ardı etmemesi olayların seyrini değiştirecektir.

Melik'i ortadan kaldırmaya kararlı olan Yüzbaşı Kağan Bozok ve Yüzbaşı Haydar Bozkurt beklenmedik bir şekilde ele geçirdikleri bir bilgiyi değerlendirirler ve hemen harekete geçerler. Ancak Türk Askeri'nin peşine düştüğünü anlayan Melik, kurtulmak için hamlesini yapar. Fakat işler beklediği gibi gitmez. Kağan ve Haydar Yüzbaşı'yı karşısında gören Melik çılgına dönse de, onun için artık yolun sonudur.