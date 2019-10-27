Savaşçı 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 79. son bölüm izle…

Savaşçı dizisinin 79. son bölümü yayınlandı. Son bölümde Markus tarafından, kızı Ayça’nın hayatıyla tehdit edilen Kutalmış Paşa, Ayça’ya ulaşmaya çalışırken, Markus’un adamı olarak ortaya çıkan Velid, Ayça’yı öldürmek için beklediği fırsatı yakalar. Peki Savaşçı 80. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Savaşçı dizisinin son bölümünün yayınlanmasıyla Savaşçı 80. yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Ayça için zaman gittikçe daralırken, Markus'un büyük bir oyun peşinde olduğunu anlayan Albay İbrahim Kopuz, Velid'i durdurmayı başarabilecek midir?

SAVAŞÇI 80. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin 80. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, Savaşçı 80. bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizde olacak.

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SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Markus'a yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlı olan Kopuz Albay, karargahı alarma geçirirken, hazırladığı planla Kılıç Timi'ni hemen harekete geçirir. Kılıç Timi, çeşitli aşamalardan oluşan operasyonu sırasıyla gerçekleştirirken, Markus'un her defasında bir adım önde olması kafaları daha da karşıtırır. Bunun üzerine Kopuz Albay'ın karargahta başlattığı inceleme, herkesin büyük şok yaşamasına sebep olacaktır.