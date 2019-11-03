Savaşçı 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 80. son bölüm izle

Savaşçı 80. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levenoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; karargahtan Astsubay Demir Döğer’le ilgili gelen son bilgi, Kılıç Timi’nin büyük şok yaşamasına sebep olurken, Markus, kalabalık bir terörist grupla saldırıya geçer. Savaşçı 81. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 80. son bölüm izleme linki...

Savaşçı dizisinin son bölümünde; ağır kuşatma altında kalan Kılıç Timi, saldırıya korkusuzca karşı koysa da, umutlar gittikçe tükenir. Ancak Yüzbaşı Kağan'ın yaptığı çılgın hamle, çatışmanın gidişatını değiştirecek ve Markus'u hiç beklemediği bir sonla karşı karşıya getirecektir…

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI FRAGMAN

SAVAŞÇI 80. SON BÖLÜM İZLE

Bu arada Seyfi'nin Markus'la ilgili, öğrendiği önemli bir istihbarat, karargahı alarma geçirir. Kopuz Albay Markus'u durdurmak için çalışmalara başlasa da, Markus yeni eylem planını çoktan devreye sokmuştur…

Markus tarafından, kızı Ayça'nın hayatıyla tehdit edilen Kutalmış Paşa, Ayça'ya ulaşmaya çalışırken, Markus'un adamı olarak ortaya çıkan Velid, Ayça'yı öldürmek için beklediği fırsatı yakalar. Ayça için zaman gittikçe daralırken, Markus'un büyük bir oyun peşinde olduğunu anlayan Albay İbrahim Kopuz, Velid'i durdurmayı başarabilecek midir?

Markus'a yaptıklarının bedelini ödetmeye kararlı olan Kopuz Albay, karargahı alarma geçirirken, hazırladığı planla Kılıç Timi'ni hemen harekete geçirir. Kılıç Timi, çeşitli aşamalardan oluşan operasyonu sırasıyla gerçekleştirirken, Markus'un her defasında bir adım önde olması kafaları daha da karşıtırır. Bunun üzerine Kopuz Albay'ın karargahta başlattığı inceleme, herkesin büyük şok yaşamasına sebep olacaktır.