Savaşçı 82. bölüm fragmanı yayınlandı: TİM tuzağa çekiliyor… Savaşçı son bölüm izle

Yüzbaşı Kağan'ın, her şeyi göze alarak Yeşil Hat'ı geçmeye kalkması, Türkiye'yi uluslararası bir krizin eşiğine getirir. Savaşçı 81. son bölümün ardından Savaşçı 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölüme dair detaylar...

Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Müjde Uzman’ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Yüzbaşı Kağan Bozok komutasındaki Kılıç Timi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devriye gezerken şehit edilen askerin hesabını sormak için harekete geçer. Bu arada Kılıç Timi'nin Kıbrıs'ta olduğunu öğrenen Markus, zaman kaybetmeden Kıbrıs'ta bir araya geldiği adamlarını öne sürer ve timi tuzağa çekmek için hamlesini yapar. Savaşçı 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte fragman ve son bölüm izleme linki…

SAVAŞÇI 82. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Beklemedikleri bir ablukanın tam ortasında kalan Kağan ve Haydar Yüzbaşıların hamlesi ne olacak? Haftaya yeni bölümde görüşmek üzere! #SarıBaşbuğ pic.twitter.com/jFpgF4xjcj — Savaşçı (@savascifox) 10 Kasım 2019

PLANLAR DEVREYE GİRİYOR

Karargahtan Astsubay Demir Döğer’le ilgili gelen son bilgi, Kılıç Timi’nin büyük şok yaşamasına sebep olurken, Markus, kalabalık bir terörist grupla saldırıya geçer. Ağır kuşatma altında kalan Kılıç Timi, saldırıya korkusuzca karşı koysa da, umutlar gittikçe tükenir. Ancak Yüzbaşı Kağan’ın yaptığı çılgın hamle, çatışmanın gidişatını değiştirecek ve Markus’u hiç beklemediği bir sonla karşı karşıya getirecektir. Bu arada Seyfi’nin Markus’la ilgili, öğrendiği önemli bir istihbarat, karargahı alarma geçirir. Kopuz Albay Markus’u durdurmak için çalışmalara başlasa da, Markus yeni eylem planını çoktan devreye sokmuştur…