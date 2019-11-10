Savaşçı 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 81. son bölüm izle

Savaşçı 81. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Yüzbaşı Kağan Bozok komutasındaki Kılıç Timi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devriye gezerken şehit edilen askerin hesabını sormak için harekete geçer. Bu arada Kılıç Timi’nin Kıbrıs’ta olduğunu öğrenen Markus, zaman kaybetmeden Kıbrıs’ta bir araya geldiği adamlarını öne sürer ve timi tuzağa çekmek için hamlesini yapar. Savaşçı 82. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 81. son bölüm izleme linki...

Savaşçı dizisinin son bölümünde; Markus'un adamlarıyla restleşen Yüzbaşı Kağan'ın, her şeyi göze alarak Yeşil Hat'ı geçmeye kalkması, Türkiye'yi uluslararası bir krizin eşiğine getirir. Ancak Kopuz Albay'ın son anda devreye girmesi, olayların seyrini değiştirecektir…

SAVAŞÇI 82. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI FRAGMAN

SAVAŞÇI 81. SON BÖLÜM İZLE

Eline önemli bir koz geçiren Markus, yaptığı sinsi planla, Kıbrıs'ta yeni bir kargaşa çıkarmak için fitili ateşler. Kılıç Timi alınan istihbaratlar doğrultusunda Markus'u durdurmaya çalışsa da gelişen beklenmedik durumlar, Yüzbaşı Kağan'ı ve Yüzbaşı Haydar'ı büyük bir tehlikeyle karşı karşıya getirecektir…

Karargahtan Astsubay Demir Döğer'le ilgili gelen son bilgi, Kılıç Timi'nin büyük şok yaşamasına sebep olurken, Markus, kalabalık bir terörist grupla saldırıya geçer. Ağır kuşatma altında kalan Kılıç Timi, saldırıya korkusuzca karşı koysa da, umutlar gittikçe tükenir. Ancak Yüzbaşı Kağan'ın yaptığı çılgın hamle, çatışmanın gidişatını değiştirecek ve Markus'u hiç beklemediği bir sonla karşı karşıya getirecektir…

Bu arada Seyfi'nin Markus'la ilgili, öğrendiği önemli bir istihbarat, karargahı alarma geçirir. Kopuz Albay Markus'u durdurmak için çalışmalara başlasa da, Markus yeni eylem planını çoktan devreye sokmuştur…