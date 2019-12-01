Savaşçı 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 84. son bölüm izle

Savaşçı 84. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Markus’un oyunu kafaları karıştırıyor. Kopuz Albay Velid’den Markus’un Ankara’da olduğunu öğrenirken, Markus, Kutalmış Paşa’yı öldürmek için silahını doğrultmuştur. Savaşçı 85. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 84. son bölüm izleme linki...

Savaşçı dizisinin son bölümünde; beklenmedik bir şekilde Doğan'ın yaptığı çılgın müdahale Kutalmış Paşa'yı ve Markus'u şaşkına çevirecek ve olayların seyrini başka bir boyuta getirecektir. Diğer tarafta Kopuz Albay, beraberindeki Kılıç Timi ve Turan Timi'yle birlikte, ele geçirdikleri Velid'le karargaha dönerler. Ancak Doğan'la ilgili öğrendikleri gelişme, büyük şok etkisi yaratır.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI FRAGMAN

SAVAŞÇI 84. SON BÖLÜM İZLE

Kopuz Albay zaman kaybetmeden Doğan'ın kurtulması için bütün imkanları seferber ederken, Markus da Kopuz Albay ve Kutalmış Paşa'yı alt etmek için yeni hamlesini devreye sokacaktır.

Markus Albay'ı görüntülü arayarak, piyano eşliğinde söylediği şarkıyla, bombalı eylemi ima ederken, sınırdaki Türk Askeri Üssü'ne hızla yaklaşan bomba yüklü araçlar, askerler tarafından durdurulmaya çalışılır.

Karargah ise üsse yapılan saldırı haberiyle alarma geçer. Kopuz Albay, Kılıç Timi ve Turan Timi'yle birlikte hemen saldırının yapıldığı üsse intikal ederken, Markus'un neden bu üsse saldırdığını çözmeye çalışır.

Markus ise göstermelik yaptığı bu saldırının ardından, zaman kaybetmeden Velid'le birlikte sinsi planını devreye sokar. Ancak Kopuz Albay'ın fark ettiği bir ayrıntı, Markus'un asıl amacını gözler önüne sererken, yapılan müdahele, olabilecek büyük bir felaketin önlenmesini sağlayacaktır…