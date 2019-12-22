Savaşçı 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Savaşçı 87. son bölüm izle

Savaşçı 87. son bölümüyle FOX TV'de yayınlandı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli, Sarp Levendoğlu ve Müjde Uzman'ın yer aldığı dizinin son bölümünde; Kılıç Timi Markus’un ayarladığı kalabalık bir terörist grubun ağır saldırısı altındadır. Savaşçı 88. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Savaşçı 87. son bölüm izleme linki...

Savaşçı dizisinin son bölümünde; Kopuz Albay bölgeye acil takviye bir tim çıkarırken, Üsteğmen Batur'un çılgın hamlesi, gerilimi daha da tırmandırır ve Kopuz Albay'ı önemli bir seçimin eşiğine getirir…

SAVAŞÇI 88. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Savaşçı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz aşağıda yer alan linkten izleyebilirsiniz.

SAVAŞÇI FRAGMAN

SAVAŞÇI 87. SON BÖLÜM İZLE

Bu arada ameliyat sonrası kendine gelen Sara'dan, Markus'un en büyük sırrını öğrenen Kopuz Albay, hemen harekete geçer. Markus ise sırrının açığa çıkışıyla Sara'nın yaşadığını anlarken, beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşkına uğratacaktır…

Doğu Türkistanlı kafileye ulaşan Turan Timi, dönüş yolunda Sara ve adamlarının saldırısıyla karşı karşıya kalmıştır. Teröristler tarafından atılan roket Çiğdem Teğmen'in yakınlarında patlarken, Yüzbaşı Kağan komutasındaki Kılıç Timi, arkadaşlarını ateş çemberinden çıkarmak için şimdi daha hızlı olmak zorundadır.

Kutalmış Paşa ve Kopuz Albay'ın karargahta gergin bekleyişi sürerken Sara'yla ilgili gelişen beklenmedik bir durum, kafaları karıştırır. Ancak Markus'un pes etmeye niyeti yoktur.

Kılıç Timi'ni ortadan kaldırmak için yaptığı planı hemen devereye sokarken, Üsteğmen Batur'un çılgın hamlesi, gerilimi daha da tırmandırır ve Kopuz Albay'ı önemli bir seçimin eşiğine getirir…